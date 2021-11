Bert Kruismans | Mes.dame.sieur.s

Het ziet ernaar uit dat we vanaf 1 januari in België vier officiële talen rijk zijn: Nederlands, Duits, Frans en inclusief Frans.

Het haalde vorige week zelfs de Vlaamse pers, over de nieuwswaarde bestaat dus geen enkele twijfel: in Frankrijk zijn ze zot geworden. Althans, dat vinden sommige Fransen zelf. De gebeten hond is Le Petit Robert. Het woordenboek voegde onlangs een nieuw woord toe aan zijn online-editie. De Fransen kunnen nu als il of elle maar ook als iel door het leven gaan. Zo komt het woordenboek tegemoet aan de wens van de Fransman die zich noch vrouw, noch man voelt en die zou briesen als hij/zij wist dat we hem/haar in het Nederlands een Frans-MAN noemen. Gelukkig zijn er weinig Fransen die Nederlands begrijpen. Il, elle of iel maakt in deze niets uit.

Taal is in Frankrijk, in tegenstelling tot in Vlaanderen, een ernstige zaak. Het is niet ongewoon dat een minister daar een boek schrijft, zélf schrijft. Hier zijn we al blij dat een minister zelf eens een boek leest. Veel Fransen zijn ervan overtuigd dat hun taal sinds de kerstening van Clovis eind 5de eeuw niet meer is veranderd en ze willen het vooral zo houden. Ook Jean-Michel Blanquer, de Franse minister van Onderwijs en Jeugd, liet weten dat hij van al die zottigheid niet gediend is.

Ontmoet je een non-binaire medemens, dan noem je hem dus niet hem of haar maar hen. Tenzij hij, excuseer, hen een ander voornaamwoord wenst.

Van wat ze in Frankrijk uitspoken, ligt geen Vlaamse hond - laat staan een minister - ook maar één seconde wakker. Maar let op: als het stortregent in Londen en New York, dan druppelt het wel in Vlaanderen. Onlangs sprak ik met een jonge Vlaming die er op stond dat hij, in navolging van het trendy Engelse they en them, met hen en hun werd aangesproken. Geen probleem. Bij De Warmste Week van de VRT schreeuwen ze het straks ook van de daken: je moet kunnen zijn wie je bent. Ontmoet je een non-binaire medemens, dan noem je hem dus niet hem of haar maar hen. Tenzij hij, excuseer, hen een ander voornaamwoord wenst. Want hen kiest wie hen is.

En weet dat er wel meer zijn zoals hen. Die non-binaire mens die ik ontmoette, hen dus, is geen uitzondering. Als we het over hen hebben, kan het dus ook gaan over hen en hen en hen. En het is hun volstrekte recht, niet alleen het recht van die ene hen, maar ook van hen, hen en hen, het is dus hun en hun en hun volstrekte recht om hen te zijn, elk apart, als individu, vanuit hun eigen situatie, net zoals u, ik, hen, hen en hen. Laat dat duidelijk zijn.

Verstopt putje

Als het regent in Parijs, raakt het putje weleens verstopt in Brussel of Namen. Onze Franstalige minister van Cultuur, Media en Vrouwenrechten Bénédicte Linard (Ecolo) wil niet onderdoen voor Le Petit Robert. Zij legt de laatste hand aan een decreet dat vanaf 1 januari inclusief taalgebruik verplicht voor alle administraties van de Franse Gemeenschap. Lees: het onderwijs, de cultuurinstellingen, de zorgsector, de RTBF, enzovoort.

Eén voorbeeldje maar. De burgers aanschrijven met de aanhef ‘cher.e.s lecteur.rice.s agacé.e.s’ wordt geen verplichte kost. ‘Chers lecteurs agacés, chères lectrices agacées’ mag ook. Alleen als de ruimte daarvoor ontbreekt, moet naar de telegramstijl met puntjes worden gegrepen. En als het echt, echt overduidelijk niet alleen over lecteurs maar ook over lectrices gaat, mag eventueel de seksistische aanhef ‘chers lecteurs’ worden gebruikt. Maar laat het geen gewoonte worden.