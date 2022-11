Bert Kruismans | Onverwerkt verleden

Crypto? Jaren geleden verzamelden de Seca-boys tankstationzegels en ze hielden er een trauma aan over.

Als u zich slecht voelt bij het aanschouwen van het vallen van de bladeren, kan deze feelgoodcoach maar één advies geven: wend u af van de ramen, sla deze krant open en aanschouw het vallen van de cryptobeurzen. Uw gemoedsstemming kan vervolgens twee kanten uit. Bent u een hippe, jonge vogel? Dan zal er geween en tandengeknars zijn. Bent u een boomer? Dan krullen uw tenen van leedvermaak in uw geruite pantoffels en beeft de plaid van het ingehouden schuddebuiken.

U mag gerust weten hoeveel die schaamteloze cryptozwendel me zelf al heeft gekost. Dat is niets om beschaamd om te zijn. Ik gooi zeer on-Belgisch mijn eigen portefeuille op tafel. Het antwoord is nul. Kijk, dezer dagen is er de opleiding ‘beleggen in cryptomunten’, uiteraard gesubsidieerd door de Vlaamse overheid. Wel, uw dienaar had die niet nodig, hij keek wel uit met die crypto. Want hij had, na al die jaren, het trauma van Seca nog niet helemaal verwerkt.

Voor de jongeren onder ons, ooit was er zoiets als de jaren zeventig. Mensen leefden nog eenvoudig, zonder internet, zonder al die moderne technologie en met nog zeer veel echt menselijk contact. Met andere woorden, wij verveelden ons te pletter. Mijn kinderhobby's waren het verbinden van genummerde punten op een blad papier tot je een kabouter zag en het drogen van herfstbladeren tussen de pagina’s van het belangrijkste boek uit onze huisbibliotheek, de Gouden Gids. En er werd ook verzameld. Luciferdoosjes, en vooral zegels.

Stilaan kwam het besef dat het verzamelen van Seca-zegels nergens op sloeg. We waren als kind flink bedrogen door meneer Seca. Of door onze ouders, dat kan ook.

Let wel, alleen maagdelijke postzegels kwamen in aanmerking. Afgestempelde zegels verzamelen, dat is blijkbaar strijdig met onze superieure, joods-christelijke cultuur. Maar postzegels kopen om ze in een album te steken en er dan af en toe ’s naar te loeren, dat vond mijn vader er ver over. Dus mocht ik zegels scoren, niet van de Belgische Posterijen maar van de Seca.

Die tankstationzegels vormden de filatelie van den arme. Ze kostten niets en dat was eraan te zien ook. Postzegels waren onderverdeeld in educatieve reeksen zoals ‘Beiaarden van België’ of ‘Onze koningen’, in het groen met gekartelde rand. Bij Seca was het educatieve aspect net iets minder. Op alle zegels stond hetzelfde: Seca. Als je één zegel had, was je verzameling compleet.

Wij, de Seca-boys, troostten ons met de gedachte dat we de punkers van het verzamelingswezen waren. Wij waren alternatief en zetten ons af tegen die suffe filatelisten die meedraaiden in het kapitalistische systeem à papa. Zij konden met hun zeldzame postzegels misschien flink wat geld verdienen. Maar die Posterijen zaten wel in de klauwen van de staat. Seca niet. Wisten wij veel wie daar de baas was.

Zelfs bij de opbrengsten keek geen overheid over onze schouder mee. Want voor een vol zegelboekje kreeg je van de meneer van Seca toch maar mooi een vork, een mes en een lepel van... Seca. En dan begon je aan je volgende boekje, dat was een gratis incentive van Seca. En dat leverde, eenmaal gevuld, ook iets op: een vork, een mes en een lepel van... Seca. Je kon dan proberen dat te ruilen voor echt geld, maar meer dan twee waterglazen van BP kreeg je er niet voor bij de leden van de Seca-club. Want iedereen die Seca-vorken wilde, had ze al. Stilaan kwam dan het besef dat het verzamelen van die Seca-zegels nergens op sloeg. We waren als kind flink bedrogen door meneer Seca. Of door onze ouders, dat kan ook.