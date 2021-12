Bert Kruismans | Prijsbeesten

2021 was een millésime wat Vlaamse, Waalse en Belgische veerkracht betreft.

Vorige week, waarde lezer, kreeg u hier al de Belg van het jaar in de maag gesplitst, maar we hebben nog wat prijzen weg te geven. 2021 was dan ook een millésime wat Vlaamse, Waalse en Belgische veerkracht betreft.

Het product van het jaar is geen verrassing. Dat werd Nil Volentibus Arduum, de koekendoos van Bart De Wever, waarop hij, vermomd als Romeinse officier zijn, naar eigen zeggen, Nieuw-Vlaams Legioen (8 man) enthousiast richting staatsgreep in het Capitool leidt, ofschoon zijn paard op de foto overduidelijk geen vin verroert. Uiteraard voert dat legioen (nog altijd 8 man) de zwart-gele leeuwenvlag. Het eerste Vlaams Legioen deed dat ook en zo wrijft Bart ons nog eens onder de neus dat de Belgen toch wel de dappersten aller Galliërs waren. De koekendoos wordt ons aangesmeerd als een uniek en exclusief verzamelobject. Zo exclusief dat er bij de jongste telling nog 2.841 exemplaren in stock waren. Blijkbaar had de partij iets te enthousiast ingekocht.

Maar een uniek hebbeding is het wel. Dit moet zowat de eerste koekendoos zijn die verkocht wordt zonder koekjes erin. De Vlaamse innovatie staat voor niets. Blijkbaar was er een akkefietje met het Federaal Voedselagentschap. Het opschrift moest dus eigenlijk wezen: Ex hoc agricola nulla ova, nedum crustula. ‘Van deze boer geen eieren, laat staan koekjes.' De N-VA verkoopt dan maar een lege doos, zonder inhoud. Kop de pointe zelf maar binnen.

Voor de snoepers onder ons, die inhoud belangrijker vinden dan verpakking: de Duitse firma Odenwälder Marzipan levert marsepein met daarop het hoofd van Angela Merkel. Volgens de geruchten wou men de snoepjes verkopen met het opschrift ‘Wir hingegen schaffen das’, maar uit clementie met de burgemeester van Antwerpen heeft men deze slagzin geschrapt.

Wie hier ook niet mag ontbreken, is de ondernemer van het jaar. In 2021 gaat die wisselbeker naar een man die ook de trofee voor de os en de ezel van het jaar in de wacht sleept. Wegens compassie met zijn familie houden we de naam van het prijsbeest voor ons. Weet dat het gaat om een brave burger uit Charleroi die in deze barre economische tijden een innoverend verdienmodel ontwierp. De man liet zich liefst achtmaal vaccineren, telkens met de papieren van andere brave burgers die wel tuk waren op het coronacertificaat, maar niet op het vaccin.

Alles is te koop in deze wereld, zeker in Charleroi. Je kan dus net zo goed je arm verhuren om er een vaccin in te pleuren onder het motto ‘duw een beetje, er kan nog eentje bij’. Er zitten wel nog enige foutjes in het verdienmodel. De man was zo slim om meer dan eens naar hetzelfde vaccinatiecentrum te trekken, waar zijn verschijning, ondanks een mondmasker, ten langen leste een belletje deed rinkelen. De rechter zal moeten oordelen, maar dat gebeurt wel meer bij een ondernemer van het jaar.

Tot slot is er het evenement van het jaar. Dat vond plaats in Lierneux, in de provincie Luik. Een wakkere entrepreneur organiseerde er op 31 oktober een Halloweentocht, waar je lekker kon griezelen. Het werd een avond om nooit te vergeten. Er was geen parking, het parcours was een modderpoel, de animatie werd geannuleerd en honderden mensen keerden teleurgesteld naar huis met wenende en onderkoelde kinderen. De avond was naar verluidt een regelrechte nachtmerrie voor de kleintjes. Noem het gerust een zeer geslaagde Halloweenparty.