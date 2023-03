Bert Kruismans | Sweet Little Belgium in Luik

Een restaurant en een klimparadijs in een ontwijde basiliek in Luik? Dat is buiten buurtbewoners en Britse oorlogsveteranen gerekend.

Wij, de Belgen, hebben vorige week nog eens in The Times gestaan. The Times! Dat is wel die Engelse gazet, waarbij eenieder spontaan beelden ziet opdoemen van de single malt van Jura, sigaren van Davidoff, ribfluwelen broeken van Cordings tot onder uw oksels en van sir John Steed van De Wrekers met zijn bolhoed en zijn Emma Peel met zwarte laklaarzen, ook al tot onder haar oksels.

De eer van een vermelding hebben we geheel te danken aan de Heilig Hartkerk van Luik, ook bekend als de basiliek van Cointe. Is het een basiliek? Neen. Is het een kerk? Ook al niet meer. Maar het vormt wel nog altijd een onderdeel van het monument dat eraan herinnert dat Luik de eerste stad van Europa was die in 1914 Duitse pinhelmen op bezoek kreeg.

Prins William en Kate

In 2014 werd dat ter plekke nog eens plechtig herdacht. Koning Filip was er met Mathilde, prins William met Kate, de Franse president Hollande helemaal alleen en zelfs, een beetje buiten beeld, Joachim Gauck, de president van Duitsland. De kerk was toen al in zo’n slechte staat dat de Regie der Gebouwen er niet beter op had gevonden dan op de rotte plekken van de buitenmuur wat meeuwen te schilderen.

Schermvullende weergave Prins William en prinses Kate en de Franse president Hollande tijdens de herdenking in Luik. ©Photo News

Het mag niet verbazen, intussen staat de barak op instorten. Maar de ontwijde kerk zou nu worden omgetoverd tot de Basilique Experience, dat is eigenlijk gewoon een panoramisch restaurant. U kunt daar eten, kijken, met uw team builden en u kunt er ook, hopelijk na het aanbrengen van enige verstevigingen, klimmen in de hoogste klimzaal van Europa. Eric de Beukelaer, vicaris-generaal van het bisdom Luik, kan er best mee leven: 'Alpinisme, het klimmen naar de toppen, zegt ook iets over de spirituele benadering die nog altijd de oorsprong is van het gebouw.’ Het is maar dat u het weet.

Een heleboel buurtbewoners vinden dat klimparadijs geen goed idee. Een van hen is de bekende acteur Bouli Lanners, een buurman van de kerk. Hij krijgt de steun van de Luikse historicus Bernard Wilkin. Voor hem is het alsof je de Menenpoort in Ieper verandert in een supermarkt.

Britse veteranen

Ook aan de overkant van het Kanaal zijn ze not amused. Luik werd na de oorlog door de Intergeallieerde Federatie van Veteranen uitgekozen als unieke herdenkingssite. Het monument, inclusief kerk, werd dan ook opgericht met onder meer donaties van Groot-Brittannië, oud-strijders en oorlogsweduwen. Britse veteranen kwamen in 1928 zelfs een handje helpen bij het graven van de funderingen.

En België had al geen goede reputatie in Londen en omstreken. In 1815 sneuvelden bij Waterloo zo’n tien- tot dertigduizend soldaten, onder wie een flink pak Britten. Tot voor kort had men op het slagveld maar twee kadavers teruggevonden. Het was andermaal Bernard Wilkin die in 2022 tot de bevinding kwam dat jaren later boeren de stoffelijke resten hadden opgegraven en verkocht aan suikerfabrieken. België haalde de Britse pers met het bericht dat de beenderen van hun soldaten waren vermalen om daarmee suiker te raffineren.

Begin dit jaar doken dan weer ‘spijtoptanten’ op, die de beenderen van Pruisische en Britse soldaten jarenlang op zolder hadden bewaard. Eén vrouw had een skelet mooi uitgestald in haar woonkamer. Ook dat bereikte de Britse pers.

In 1914 stortte het Verenigd Koninkrijk zich in de oorlog, officieel om Brave Little Belgium te hulp te snellen. Laat ons hopen dat niemand een dezer dagen op het idee komt om België binnen te vallen. Het zou wel eens kunnen dat de Britten deze keer thuisblijven.