Bert Kruismans | Toen was geluk heel gewoon

Vroeger was het volgens sommige ervaringsdeskundigen allemaal beter. Nu zijn er gelukkig influencers, zegt Bert Kruismans.

‘Het was de zomer dat in Amerika de walging terugkwam, (...), dat er geen eind kwam aan de speculaties, de theorieën en de overdrijvingen, dat de morele plicht om je kinderen het volwassen leven uit te leggen werd afgeschaft om hen juist elke illusie over dat volwassen leven te laten bewaren (...).’

Kom niet zeggen dat u verrast bent door het Evras-rumoer dat nu al dagenlang opstijgt in het zuiden des lands. Schrijver Philip Roth, die wel eens vaker visionair uit de hoek kwam, heeft het ons ruim twintig jaar geleden in ‘The Human Stain’ al eens goed ingewreven. De VS stonden in 1998 op hun kop omdat president Bill Clinton vuile manieren had gedaan met een sigaar en een stagiaire in het Oral Office van zijn Witte Huis. Met al die verontwaardiging blies Amerika volgens Roth zijn oudste gemeenschappelijke passie nieuw leven in: de extase van de hypocrisie. Soms kan je Belgen amper van Amerikanen onderscheiden.

Kijk, vroeger was het volgens sommige ervaringsdeskundigen natuurlijk allemaal veel beter. Elke illusie over het volwassen leven kregen we toen ingelepeld. Een jongen was nog een jongen, een meisje nog een meisje. Kinderen waren onschuldig en lazen allemaal braaf strips op hun kamer over een vader en een moeder, een jongen en een meisje. Dat waren toen de rolmodellen.

Ik weet niet wanneer u jong was, maar behalve het oersaaie Jommeke kan ik me dat soort familiestrips niet herinneren. Er was wel Suske en Wiske. Wiske had geen vader of moeder maar een pop, genaamd Schalulleke. Ze woonde bij een tante, Sidonie, die een vreemdsoortige relatie had met een snul, een zekere Lambik. Suske was zelfs geen broer van Wiske, maar een agressieve illegaal, afkomstig van een onduidelijk eiland in den vreemde en nakomeling van Sus Antigoon, een echte zatlap.

Volgend jaar, na de verkiezingen, moet de koning geen informateur, preformateur of formateur meer zoeken, maar gewoon TikTok openslaan.

We lazen ook de avonturen van Kuifje, een eeuwige jonge knaap die debuteerde als beloftevol journalist, maar later gewoon wat rondlummelde en samenhokte in een decadent kasteel met een soort sugar daddy, die zichzelf kapitein noemde. De relatie tussen die twee was volgens de uitgever geschikt voor lezers vanaf 7 tot 77 jaar! Over de fee Galaxa, die met haar weelderige vormen de natte dromen van Johan, de kuise Rode Ridder bevolkte, zullen we maar zedig zwijgen.

Vraag me dus niet over welke periode we hier spreken, vroeger, toen alles veel beter was. Was het toen kinderen nog jong, onschuldig en Evras-vrij waren en hun ouders nog zo veel respect voor het eeuwenoude gezag hadden dat meneer pastoor zich wekelijks ongestraft met een jongetje in de badkamer kon afzonderen? Ter verschoning moeten we natuurlijk vermelden dat de onwetende ouders en kinderen toen nog niet konden rekenen op de gewaardeerde hulp van influencers.

Nu zijn die gelukkig overal en altijd beschikbaar. Influencers heersen over die wonderlijke bron van alle kennis die TikTok of Instagram heet. Kanker krijg je klein met bloesemthee, de aarde is plat en de beste natuurlijke anticonceptie is een citroen onder je oksel stoppen. Echt, staat allemaal op TikTok.

Volgend jaar, na de verkiezingen, moet de koning geen informateur, preformateur of formateur meer zoeken, maar gewoon TikTok openslaan. En wie alle correcte info over Evras zoekt, vindt alles wel samengevat in vijf lijnen bij een of andere influencende tiktokker. Zo ben je niet verplicht die tientallen pagina’s van de Evras-gids zelf door te nemen. De tiktokker zelf heeft dat ook niet gedaan.