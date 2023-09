Bied werknemers geen padel, maar kinderopvang aan

Terwijl de verwachtingen over het opvoeden en begeleiden van kinderen toenemen, is het dorp waarop we een beroep kunnen doen kleiner en kleiner geworden. Dat biedt werkgevers een grote kans om het verschil te maken.

Aan de beslissing van de Vlaamse regering om 270 miljoen euro extra te investeren in de kinderopvang ging een hele week discussie vooraf. Een voor de hand liggende oplossing kwam daarin slechts zijdelings aan bod: laat bedrijven investeren in de kinderopvang van hun werknemers.

‘De eerste drie jaar rond een geboorte van een kind zijn de zwaarste voor een carrière’, zegt Tara Reid, de oprichtster van Oyamoto, dat hoogwaardige kinderopvang bij bedrijven aanbiedt. ‘Behalve het organisatorische aspect ervaren jonge ouders ook een enorme extra mentale druk.’

It takes a village to raise a child, luidt het spreekwoord. Maar terwijl de verwachtingen over het opvoeden en begeleiden van kinderen toenemen, is het dorp waarop we een beroep kunnen doen kleiner en kleiner geworden. Daar schuilt voor bedrijven een gigantisch potentieel om een verschil te maken als werkgever.

Als het gaat om het welbevinden van ouders met jonge kinderen, kijken werkgevers zelden naar de bron van uitputting.

Via cafetariaplannen bieden werkgevers al allerlei zaken aan hun medewerkers aan, tot een verzekering die beugels en lenzen dekt. Om burn-out tegen te gaan investeren bedrijven in sport en mentale gezondheid. Maar als het gaat om het welbevinden van ouders met jonge kinderen kijken ze zelden naar de bron van uitputting. Geschikte opvang vinden, hopen dat het kind niet ziek wordt, op tijd thuis raken na een lange werkdag en file, nog eten bereiden… Dat brengt enorm veel stress mee.

Daarom is de beste investering in mentale gezondheid en een goede work-lifebalance voor vrouwen en mannen misschien wel kinderopvang binnen de bedrijfscontext. Zo krijgen vrouwen en mannen gelijke kansen om zichzelf te ontplooien en mogelijkheden om door te groeien. Ook geven we meteen de juiste start aan onze volgende generatie arbeidskrachten. Daarnaast biedt het een enorme kans om kinderverzorgers te ondersteunen met een professioneel kader.

Tegenstanders werpen op dat kinderopvang in bedrijven medewerkers wel heel erg vastklinkt aan hun werkgever. Maar dat argument geldt voor alle investeringen waarmee bedrijven hun medewerkers extra belonen. Een tandverzekering, psycholoog of auto bindt een werknemer ook hard aan een bedrijf. Dat is precies de reden waarom bedrijven ze aanbieden. Het is aan de werkgever om daar duidelijke afspraken over te maken, ook als het om kinderopvang gaat.