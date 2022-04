Brusselse Titanic

De armere besturen onder de 19 Brusselse gemeenten verhogen binnenkort de belastingen. Op een gewest dat twee keer meer uitgeeft dan het binnenkrijgt, hoeven ze niet te rekenen.

De Brusselse minister voor lokale besturen Bernard Clerfayt (Défi) wil iets doen aan een schrijnende ongelijkheid tussen de 19 gemeenten. Het bedrag dat die aan diensten voor de burger kunnen besteden is zeer verschillend. Brussel-Stad kan met 3.591 euro per inwoner het meeste aanbieden. Ganshoren haalt slechts 1.226 euro, of bijna twee derde minder.

Als het over geld gaat, geven onze politici blijk van verregaande onverantwoordelijkheid en laten ze hun onderdanen de rekening betalen.

Het Brussels Gewest geeft de gemeenten een dotatie, jaarlijks goed voor in totaal 750 miljoen euro. Dat bedrag wordt uitgekeerd op basis van een reeks criteria, met de ambitie de gemeenten die door een armere bevolking lagere inkomsten hebben uit de financiële nood te helpen. Vooral de minder welgestelde gemeenten rond het kanaal klagen dat ze niet genoeg krijgen. Hun collega's uit het zuidwesten hebben rijkere inwoners en krijgen hun uitgaven gefinancierd.

Clerfayt wil dat onevenwicht aanpakken door de dotaties anders te verdelen. Zijn groot probleem is dat het gewest niet meer geld kan geven. De minister moet het dus doen met dezelfde taart, maar anders gesneden. Dat stelt een heikele oefening in het vooruitzicht.

Doorlichting

Enorm veel geld zou kunnen worden bespaard door de Brusselse lokale instellingen eindelijk kritisch door te lichten. De politieke klasse zou met zichzelf kunnen beginnen, en het aantal mandaten drastisch verminderen. Iedereen weet dat er ongeveer de helft te veel schepenen en gemeenteraadsleden zijn. Jaren geleden zei de Brusselse minister-president Rudi Vervoort (PS) dat al. Het in stand houden van zes politiezones met dure topfuncties en 19 verschillende OCMW’s gebeurt niet in het belang van de burger, maar voor de lokale mandatarissen.

Die mandatarissen zijn als de dood voor elke vorm van rationalisering, omdat ze dat als een aanslag op de gemeentelijke autonomie zien. Nooit vergeet ik de vlammende blik die Antoinette Spaak (toen FDF) me in de gemeenteraad toewierp toen ik suggereerde dat Elsene goedkoper af zou zijn door aankopen samen met andere gemeenten te doen.

Als Vlamingen voorzichtig aandringen op een efficiënter beheer van de lokale gelden, zien Franstaligen daar meteen een perfide samenzwering in. Gewoon een andere structuur overwegen, met districten in plaats van gemeenten, minder politici, een sterker gewest met minder machtige burgemeesters, is een ondenkbare denkpiste voor Franstalige politici die geen morzel macht willen verliezen.

Hogere belastingen

De Brusselse gemeenten zijn wettelijk verplicht een budget in evenwicht te hebben. Van een gewest dat al twee keer meer uitgeeft dan het ontvangt, moeten ze niets meer verwachten. En dus doen de armere gemeenten wat ze niet laten kunnen: ze verhogen de belastingen. Eerst werden zowat alle reserves aangesproken en werd de onroerende voorheffing drastisch verhoogd. Molenbeek gaat zelfs automatische kassa’s en het draaien van films belasten en ook Anderlecht ziet geld in de supermarkten. Maar vooral de burger zal worden aangesproken. De gemeentelijke opcentiemen op de personenbelasting gaan binnenkort de hoogte in.

Vorige week zei minister Karine Lalieux (PS) aan haar militanten zonder verpinken hoe leuk ze het vindt om geld van de federale Beliris-pot te kunnen uitdelen aan Brusselse socialistische gemeenten. In veel landen zou een minister een dergelijke partijdige uitspraak niet overleven. Lalieux blonk al eerder uit met een onuitvoerbaar duur pensioenplan. Op een moment dat het Brussels Gewest en de gemeenten voor enorme budgettaire problemen staan, gedraagt zij zich als een lichtzinnige wilde weldoener.