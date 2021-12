Cohesie Safe Ticket

Zonder een algemeen belang dat primeert op het eigenbelang kan een democratie niet optimaal werken.

Door de coronacrisis proberen almaar meer burgers te ontsnappen aan maatregelen die de individuele vrijheid beperken. Je ziet het aan de groeiende groep die met valse of gekopieerde CST-tickets fitnessclubs, restaurants en cafés binnenwandelen of naar events gaan waar een CST verplicht is zonder dat ze gevaccineerd zijn.

De vrijheid en het welzijn van burgers hangen af van hun capaciteit om zich als burgers te gedragen en van de waarde die ze aan burgerzin geven.

Dat moet ons verontrusten. De terugtrekking van de medemens in de private sfeer waar hij enkel en alleen nog over een erg klein voorwerp nadenkt, zichzelf, is een ernstige bedreiging voor onze vrijheid. We verliezen de focus op wat die vrijheid waarde geeft: de gemeenschap. De collectiviteit is van cruciaal belang voor het overleven van een liberale democratie. De vrijheid en het welzijn van burgers hangen af van hun capaciteit om zich als burgers te gedragen en van de waarde die ze aan burgerzin geven. Kortom, van hun wil om een gemeenschap te vormen van vrije maar bewuste individuen.

In oktober 2018 publiceerde de gezaghebbende Nederlandse socioloog Paul Schnabel het verdienstelijke en lezenswaardige boek ‘Met mij gaat het goed, met ons gaat het slecht’. Daarin brengt de voormalige directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau de gemoedstoestand van de Nederlanders in kaart. Op basis van feiten en statistieken schetst hij een portret van een Nederland waar het goed leven is als individu, maar waar de angst voor de erosie van de sociale cohesie enorm toeneemt.

Economische relaties

In veel opzichten deed Schnabel me denken aan Emile Durkheim. De Fransman was samen met Karl Marx en Max Weber een van de grondleggers van de sociologie. Hij analyseerde als eerste rigoureus hoe moderne samenlevingen hun sociale cohesie konden behouden nadat de traditionele banden van familie en kerk waren vervangen door moderne economische relaties. Voor Durkheim was het collectieve bewustzijn cruciaal om het bestaan van de samenleving te verklaren: het brengt de samenleving voort en houdt haar bijeen.

Vaak wordt gemeenschap beschouwd als tegengesteld aan vrijheid, door de dwingende kracht die ervan uitgaat. Dat hoeft helemaal niet zo te zijn. Vrijheid en gemeenschap kunnen wel degelijk gepaard gaan. Sterker, vrijheid kan alleen gewaarborgd worden in een collectiviteit die doordesemd is van het democratische principe.

In ‘What democracy is for. On Freedom and moral government’ pleit de Noorse socioloog Stein Ringen vurig voor een evenwicht tussen samenhorigheid (togetherness) en vrijheid. Verankering, stelt Ringen, gaat gepaard met opoffering, maar wat gewonnen wordt is de capaciteit om verstandig te handelen. De collectiviteit moet in staat zijn om in tijden van crisis de ondeugden van de mens in te tomen als het leven, en dus ook de vrijheid, van anderen in het gedrang komt.

Begeertes

Waar de Grieken en de Romeinen het ideaal deelden van de burger wiens levensdoel het dienen van de publieke zaak was, plaatst de Verlichting, waar de postmoderne consumptiemaatschappij een product van is, het individu centraal zonder rem op de begeertes. De rede, zoals de Schotse verlichtingsdenker David Hume al zei in zijn ‘A Treatise of Human Nature’, is de slaaf van de begeertes. Die begeertes houden volgens Hume zowel op individueel als op maatschappelijk vlak elkaar in evenwicht.

Om gezond te blijven moet een liberale democratie proberen het egoïsme in te dammen ten voordele van het algemeen belang.

De gedachte dat de begeertes elkaar op maatschappelijk niveau in evenwicht kunnen houden, is de kern van de notie van de onzichtbare hand, die op haar beurt weer de kern is van het concept van de markteconomie. Het contrast tussen Gemeinschaft en Gesellschaft drukt de omslag uit van de premoderne naar de moderne samenleving, waar de verhouding tussen burgers uitgaat van calculerend eigenbelang.