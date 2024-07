Bert Kruismans | Genderfluïde, gelieve u te onthouden

De nieuwe Waalse minister-president Adrien Dolimont is nog jong. Die kan er nog wel een flexi-job in Brussel bijnemen.

‘Dit is een fundamentele uitdaging voor elk overheidsbeleid. Het beantwoordt aan de doelstellingen van transparantie en kennisoverdracht en stelt ons in staat kritisch naar het verleden te kijken en lessen te trekken voor de toekomst.’ Wij weten ook niet wat het precies betekent, maar geef toe, het klinkt goed. U vindt deze ronkende volzinnen terug in het regeerakkoord waarmee de kersverse meerderheid vorige week de Franse Gemeenschapsregering boven de doopvont hield. Die maakt resoluut komaf met het vermaledijde PS- en Ecolo-regime.

Beetje knullig is dan wel dat dezelfde volzinnen een jaar geleden woord voor woord werden uitgesproken door de Ecolo-minister van Cultuur Bénédicte Linard. De ChatGPT van de pr-slaven bij de MR en Les Engagés was waarschijnlijk aan het hallucineren geslagen. De medewerkers zelf hadden hun handen al meer dan vol met het azuurblauw inkleuren van de Waalse haan op alle perscommuniqués, zodat er zeker geen streepje rood meer te bekennen viel. Inhoud mag, maar perceptie is alles.

Nog meer prutswerk is de wijze waarop de ministers niet door de kiezers maar door de partijkeizers op het allerlaatste moment werden aangeduid. Voor een job als Waals of Franstalig minister strekt ervaring duidelijk niet tot aanbeveling. De helft van de nieuwe ministers zetelde nooit in een parlement. De partijvoorzitters gaan er ook van uit dat de uitverkorenen geen dag hun mond kunnen houden. Sommigen werden maar enkele uren vooraf ingelicht.

Bij de MR was maandag het officiële aanvangsuur van de persconferentie al verstreken toen Adrien Dolimont van zijn voorzitter Georges-Louis Bouchez te horen kreeg dat die zelf dan toch geen zin had in de job van minister-president. Het scheelde niet veel of Dolimont had uit de pers moeten vernemen dat hij vijf jaar lang de Waalse regering ging leiden. Tijdens de persconferentie zelf werd Bouchez er door zijn woordvoerder even aan herinnerd dat hij samen met Maxime Prévot van Les Engagés de Franse Gemeenschapsregering op ongrondwettelijke wijze in elkaar had geflanst. Beide heren hadden, zonder dat ze met elkaar overleg pleegden, alleen dames naar die regering gestuurd. En dat mag niet van de Belgische grondwet. Volgens een regionaal en een gemeenschapsdecreet moet zelfs een derde van de ministers van een ander geslacht zijn.

Bouchez had dat kunnen weten. In een vorig leven was hij assistent aan de rechtsfaculteit van de universiteit in Namen. Zijn specialisatie? Staatsrecht. Sterker nog. In 2020 moest Bouchez al eens inbinden toen hij in de Waalse regering Valérie de Bue wou vervangen door de zeer mannelijke Denis Ducarme. In de politiek is een week niet alleen een eeuwigheid, maar is het geheugen blijkbaar soms nogal kort. En dit was vooral een accident waiting to happen met een regeringsvorming waar geen staatshoofd aan te pas komt en er zelfs geen formateur meer is die een overzicht heeft van het gehele plaatje nog voor dat aan de pers wordt voorgesteld.

Het grondwettelijke akkefietje werd, na telefonisch overleg tussen de keizers, meteen opgelost door twee mannen uit de Waalse regering een extra gemeenschapspetje op te zetten. Twee is een derde van zes. De rekening klopt. Zo is de Waalse minister-president Dolimont ook minister in de regering van de Franse Gemeenschap. Blijkbaar is het leiden van een regering in Wallonië geen fulltimejob. En Dolimont is nog jong. Die kan er dus nog wel een flexi-job in Brussel bijnemen.

Met wat creatief puzzelwerk is de Franstalige trein dus vertrokken. Nu maar hopen dat de volgende vijf jaar geen minister op het idee komt om van gender te veranderen.