Bert Kruismans | Hogere wiskunde in het stemhokje

Is het een goed idee om als bewuste kiezer te stemmen op de partij die uit een stemtest komt? Niet te snel. Want wie op de een stemt, stemt ook op de ander.

Een schok ging door het land of had dat toch moeten doen, want maar een op de vijf Vlaamse brooddozen bevat sporen van groenten. Dat heeft een diepgaande studie, alweer betaald met uw geld, uitgewezen. Toch gingen onze gedachten deze week niet zozeer naar de talloze Vlaamse schoolkindjes die elke dag zonder bloemkolen naar school moeten, maar naar die arme, bewuste kiezer.

Misschien kent u er ook zo een. Sterker nog, misschien bént u er een, een brave borst die het op 9 juni bij de verkiezingen echt goed wil doen. U kiest niet voor een politicus omdat die zich ooit in een konijn of een panda heeft verkleed. Uw oordeel hangt niet af van het feit dat in 1944 de burgerrechten van uw bompa werden afgepakt of in 1996 de bouwvergunning voor uw veranda werd geweigerd. U bent zelfs niet om te kopen met een gratis pasje voor de familiedag van de partij in Plopsaland. U hebt de euvele moed en de roekeloze pretentie uw keuze te baseren op inhoud.

Goeie moed. Alles begint uiteraard met een stemtest. Dan weet u welke partij uw voorkeur wegdraagt. U kunt die test ook nog eens laten volgen door een stemtestcheck. Echt. Zo controleert u meteen of uw overtuiging wel echt overeenstemt met die van de partij die als nummer één uit uw stemtest kwam.

Dan begint de ellende nog maar. Stel dat stemtest en stemtestcheck een glashelder resultaat afleveren. Op basis van de inhoud is uw stem er eentje voor pakweg de PVDA. Is het dan een goed idee om als bewuste kiezer ook op die partij te stemmen? Niet te snel.

Op de keper beschouwd maakt het niet uit waarom u voor Godefridi zou kiezen. U stemt dan voor de N-VA, voor de MR en voor de PS.

Conner Rousseau, een man die volgens elkeen verstand heeft van politiek, weet namelijk zeker: een stem voor de PVDA is eigenlijk een stem voor het Vlaams Belang. Is dat wat u wilde? Niet volgens uw stemtest. En niemand wordt gelukkiger van een stem op het Vlaams Belang, aldus Wouter De Vriendt van Groen.

Maar wie voor het Vlaams Belang stemt, stemt eigenlijk voor links. Dat zegt toch de N-VA. Daar zullen ze het ook wel weten zeker? En de PVDA maakt toch deel uit van links? Dus, wie voor de PVDA stemt, stemt via een omweg langs het Vlaams Belang, waar men niet gelukkiger van wordt, toch weer een beetje voor de PVDA.

Maar weet dat u zich daarmee een fameuze pad in de korf zet. Aldus nog de N-VA. Want alles is wel de schuld van links, en vooral van de PS. Volgens de voorzitter van de N-VA leeft de voorzitter van de PS gewoon op een andere planeet. Daarom wil hij ook zo snel mogelijk samen met die PS in een federale regering. Kwestie van een interplanetaire coalitie te vormen. Begrijpt u?

De voorzitter van de MR zegt het trouwens ook. Door de Waalse kiezer de kans te bieden om op de N-VA te stemmen, steunt zijn N-VA-collega in wezen de PS, die partij van de andere planeet. En zo is een Waalse stem voor de N-VA meteen een stem tegen de MR, want met die partij wil de PS zeker niet meer in zee.

Volgens het Waalse boegbeeld Drieu Godefridi is het dan weer de schuld van de MR dat dat hij kandideert voor de N-VA. Bouchez heeft zelf met zijn Vivaldi-coalitie de boel verknoeid. Was dat niet gebeurd, zat Godefridi naar eigen zeggen nog altijd bij de MR.

Anderzijds, wie de MR stemt, stemt eigenlijk voor de N-VA. Dat vindt de covoorzitter van Ecolo. Ook Frédéric Daerden van de PS liet dat deze week nog weten. Op de keper beschouwd maakt het dus niet uit waarom u voor Godefridi zou kiezen. U stemt dan voor de N-VA, voor de MR en voor de PS. Nog snel verhuizen naar Waals-Brabant is dan wel vereist.