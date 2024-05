Bert Kruismans | Minder jobs, meer welvaart?

Bij het doorrekenen van dertig maatregelen uit de verkiezingsprogramma’s kwam de rode aap uit de mouw, zeker langs Franstalige zijde.

Dat het meer dan verwarrende tijden zijn, had u op eigen kracht ook al uitgevogeld. Vroeger was een man een man, zeker als hij had leren drinken in de mess van de onderofficieren in Vogelsang. Een vrouw was een vrouw, hoewel we dankzij Lola van The Kinks vijftig jaar geleden al wisten dat de klepel soms hangt waar je hem niet verwacht. Maar nu? De vegetarische slager heeft alles in de aanbieding behalve vlees. Victorinox pakt uit met een Zwitsers zakmes zonder mes. En een smartphone wordt door de Vlaamse jeugd gebruikt voor alles wat Onze-Lieve-Heer verboden heeft, maar zeker niet om mee te bellen.

In de politiek is het niet anders. Communisten waren ooit vieze mannen met snorren, een vette pet en gaten in de binnenzakken van hun broek. U weet zelf waarom. Maar... ze waren wel voor de werkmens.

Dankzij het Planbureau leren we nu dat dat ook al niet meer het geval is. Bij het doorrekenen van dertig maatregelen uit de verkiezingsprogramma’s, die de partijen zelf hadden gekozen, kwam de rode aap uit de mouw, zeker langs Franstalige zijde. Als de plannen van de partijen werkelijkheid worden, creëert de MR de volgende jaren het grootste aantal jobs in België, namelijk 338.000. Welke partij bengelt helemaal achteraan? De PTB, met ocharme 199.000 stuks. Die partij van de werkman diende trouwens geen enkel idee in waarvan het Planbureau de impact op het inkomen kon berekenen.

Nee, dan de liberalen. Die beseffen tenminste nog dat elke euro belastinggeld door de hardwerkende medemens is verdiend in het zweet zijner aanschijns. Dat zijn geen potverteerders. Zegt dat Planbureau nu toch wel dat de MR met haar voorstellen kampioen van het begrotingstekort zou worden? 7,6 procent in 2029. Alstublieft. En wie verdient de zilveren medaille in deze afdeling smossen met belastinggeld? Het Vlaams Belang, met 7,5 procent.

Een uitzonderlijke subsidie van 4,2 miljoen euro is nodig om de pensioenkas van het Waals Parlement te stutten. Uitzonderlijk wil zeggen: minstens twintig jaar lang.

Sterker nog, volgens dat vermaledijde Planbureau rijdt het Vlaams Belang met zijn belastingmaatregelen vooral voor de Belgen die er warmpjes in zitten. De 10 procent rijksten, noem ze gerust onze mensen, zouden er 483 euro per maand op vooruitgaan, de 10 procent armsten 16 euro.

Toegegeven, de MR en het Vlaams Belang creëren met hun plannen wel de grootste economische groei. Maar die groei en meer jobs, jobs, jobs brengen dus blijkbaar niet zoveel op. Extra jobs met een lage toegevoegde waarde creëren kost geld. Misschien nog goed dat geen enkele Belgische partij een plan kon voorleggen dat de werkzaamheidsgraad zou opkrikken tot het mythische cijfer van 80 procent.

En om extra putten te zien verschijnen hebben we ook al geen extra jobs nodig. Bij LeVif bogen ze zich deze week over de pensioenkas van het Waals Parlement. Die heeft een probleem. De consultants van Deloitte hadden in 2018 al berekend dat de kas in 2035 tegen een put van 72 tot 84 miljoen euro aankijkt. Een paar jaar later maakt Deloitte opnieuw de rekening. Een uitzonderlijke subsidie van 4,2 miljoen euro is nodig om de kas te stutten. Uitzonderlijk wil zeggen: minstens twintig jaar lang. Meer dan 4,2 miljoen mag ook.

Die 4,2 miljoen komt er vanaf 2020. De volgende twee jaar wordt het zelfs ruim 6 miljoen. Voor alle zekerheid. Het totale bedrag voor deze legislatuur zou landen in de buurt van de 25 miljoen.