Bert Kruismans | Que je t’aime

Johnny Hallyday is niet dood. En al helemaal niet in Wallonië, schrijft Bert Kruismans.

De nieuwe Waalse oppergod est arrivé. Matthias Schoenaerts zal Johnny Hallyday spelen in de biopic ‘Que je t’aime’. Een Belg die Johnny mag spelen! De Waalse fans, die steevast de Belgische roots van hun idool benadrukken, liepen deze week over van trots.

Zelf hadden we ooit het genoegen in het Van der Valk-hotel in Verviers het ontbijt te nuttigen samen met de grootste Franse megaster aller tijden. Dan komt het wel allemaal dichtbij. Toegegeven, het betrof hier niet de echte Johnny Hallyday, maar dan toch zijn bekendste Belgische dubbelganger, Johnny Cadillac.

De avond voordien hadden we in de aftandse schouwburg van Verviers samen op het podium gestaan in een tv-show van de RTBF met als thema dubbelgangers. Er was onder meer een koning Albert, die - zolang hij bleef zitten - verdacht veel op de echte leek. Er was een ex-MR-voorzitter en vader van, Louis Michel, en een Michel Preud’homme, van wie achteraf in de coulissen bleek dat ze niet eens dubbelgangers waren. En er was een humorist van wie de helft van het publiek zich afvroeg welke bekende Vlaming deze anonieme Waal wel kwam imiteren.

Johnny Cadillac doceert een lesje gevechtssport.

Na een korte nacht zaten aan onze ontbijttafel zelfs twee Johnny Hallydays in volle vermomming hun koffie te slurpen. Aan de Nederlandse hotelgangers ging het allemaal compleet voorbij, maar bij de Franse zakenlui leidde het tot enige beroering. De scène leek zo geplukt uit ‘Podium’, de Franse cultfilm waarin Benoit Poelvoorde als Claude François-imitator gewapend met een blonde pruik en tweedehandse Claudettes de achterafzaaltjes van Frankrijk afreist. Zeker omdat Johnny Cadillac, officieel Alex en woonachtig in een caravan in de buurt van Charleroi, in Verviers vergezeld was van drie leden van zijn fanclub, hoogblonde dames die de menopauze al collectief in de ogen hadden gekeken. Ze droegen allen een sweater met de foto en de naam van Johnny Cadillac en hadden zelfs hun eigen rugnummer. Aan tafel zaten die ochtend nummer 2, 3 en 26.

Vorig jaar kondigde Cadillac aan dat hij in 2024 de leren jekker aan de wilgen zou hangen. Na 1.800 concerten als Waalse Johnny was het mooi geweest. Cadillac werd 74 en dat was tenslotte ook de leeftijd waarop zijn idool ons in 2017 had verlaten. Maar gelukkig is er nu dus een nieuwe, jonge, Belgische Johnny, Matthias Schoenaerts. Laeticia, de laatste mevrouw Hallyday, heeft hem persoonlijk uitgekozen.

Johnny bereikt nog altijd vier generaties en boert zeer goed op TikTok en Spotify.

Laeticia werd na een hevige strijd om de erfenis de enige eigenaar van het stevige merk Johnny Hallyday. Er staat dan ook heel wat op het spel. In 2018, een jaar na zijn dood, gingen 2,2 miljoen platen van de Franse rocker over de toonbank. Een jaar later stond de dode nog altijd op nummer één in Frankrijk. Het beursgenoteerde Universal Music, het grootste muziekconcern ter wereld, heeft de rechten in portefeuille voor de periode 1960 tot 2005. Die originele opnames worden bewaard in een geheime bunker in de buurt van Parijs. De firma produceert aan de lopende band cd’s, concertfilms, boeken en platen. Johnny bereikt nog altijd vier generaties en boert zeer goed op TikTok en Spotify. Zijn officiële YouTube-kanaal telt 865.000 abonnees.

Twee jaar geleden, bij de opening van de Johnny-expo in Brussel, waarbij de fans onder meer zijn collectie zakmessen konden bewonderen, verklaarde Laeticia: ‘Ik wil Johnny echt wel laten verder leven.’ Dat is een mooie gedachte en een grote troost voor zijn fans, en het ziet ernaar uit dat het Laetitia ook een aardige zakcent zal opleveren.