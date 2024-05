Bert Kruismans | Stem portemonnee, stem Jean Deboutte!

Nederland heeft zijn premier gevonden, nu wij nog. Een man die in de vroege uurtjes de bloembakken met rust laat, that’s our guy, schrijft Bert Kruismans.

Wat waren we blij voor onze Nederlandse vrienden. Den Haag heeft hem eindelijk gevonden, een mens die met twee woorden spreekt, geen luchtgitaar speelt naast een politiecombi en die zijn welverdiend pensioen inruilt voor de ondankbare job van eerste minister. In eigen land is het vooralsnog makkelijker een kandidaat-premier te vinden dan een leraar Frans, maar mogen wij hier toch een zeer geschikte persoon voor de Wetstraat 16 naar voren schuiven? Jean Deboutte, de enigmatische sfinx van het Agentschap van de Schuld.

‘Hij zal nooit als laatste in de hotelbar blijven hangen, maar kan als geen ander met cijfers goochelen.’ Zo werd Jean ooit door kenners in de pers omschreven. Kijk, een man die in de vroege uurtjes de bloembakken met rust laat, that’s our guy.

Jean Deboutte mag eruitzien als de natuurlijke zoon van Herman Van Rompuy, verwekt op het Leuvense Hogeschoolplein na een stormachtige cantus van het Katholiek Hoogstudentenverbond in 1967, maar dat is het net. Jean straalt rustige vastheid uit, en vooral, hij geeft ons hoop. Wat liet de wandelende rekenmachine deze week in De Tijd optekenen? België heeft geld te veel. Oké, Jean verwoordde het schokkende bericht net iets diplomatischer. De staatsbon van vorig jaar leverde België een kasoverschot op. U hoort het goed, België en kasoverschot in één zin. En wat doe je met geld op overschot? Ik denk niet dat ik dat één lezer van deze krant moet uitleggen. Dat wordt belegd. Deze belegging leverde ons land volgens Deboutte nu al 150 miljoen euro op.

Je kan je geld beter meteen aan Jean Deboutte geven. Hij let er wel op en bezorgt de Belgische begroting en dus de burger nog wat overschot.

Een criticaster zou opwerpen dat de Belgische staat 150 miljoen euro heeft verdiend die de Belgen zelf wel hadden kunnen verdienen als ze niet zo dom waren geweest hun geld aan de Belgische staat uit te lenen, maar de criticaster dwaalt.

Of waarom dacht u dat de banken u dezer dagen proberen te verleiden met lekkers zoals daar zijn kasbons en termijnrekeningen? Om uw geld vervolgens uit te lenen aan de Belgische staat, tegen een bescheiden commissieloon, dat spreekt.

Dan kan je het beter meteen aan Jean geven. Hij let er wel op en bezorgt de Belgische begroting en dus de burger nog wat overschot.

Armoederisico

Nog een interessant weetje van de heer Deboutte. Vlaanderen tekende vorig jaar voor zo’n 75 procent van de inschrijvingen in de eenjarige staatsbon. Dat mag niet verbazen. Statbel publiceerde deze week voor de eerste maal cijfers over het armoederisico per gemeente. 21 Belgische gemeenten hebben een armoederisico hoger dan 20 procent. Minstens één inwoner op de vijf zit er met zijn inkomen onder de nationale armoedegrens. Tien van die gemeenten liggen in Brussel, zes in Henegouwen en vijf in Luik. Van de 80 gemeenten met een risico lager dan 5 procent liggen er 9 in Wallonië, 71 in Vlaanderen.

Andere cijfers bevestigen het plaatje. De meestverkochte auto van 2021 was in Vlaanderen de Volvo XC40, gevolgd door twee BMW’s. In Wallonië werd het podium bezet door de Citroën C3 en twee Dacia’s. In 2020 was 68,1 procent van de Vlamingen in staat maandelijks te sparen. In Brussel was dat 50,4 en in Wallonië 46,1 procent.

U kunt dus zeggen dat het de Vlaamse spaarder is die de Belgische schuld overeind houdt. Maar… elke schuld is ook een schuldvordering. Schulden van de ene vormen een vaste bron van inkomsten voor de andere. We mogen er niet aan denken dat België schuldenvrij zou zijn. Waar moet die rijke Vlaming dan met al dat geld naartoe?