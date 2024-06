Campagnewatcher | Electorale behaagzucht werkt impasse in de hand

De onmogelijke opstelling in de campagne – met breekpunten, beloftes en rode lijnen – wekt ellenlange coalitiebesprekingen in de hand.

Tijdens de verkiezingscampagne richten partijen zich op het maximaliseren van stemmen. Ze streven naar electoraal gewicht, om daarna politieke machtsposities (office) te bemachtigen en beleidsdoelen (policy) te realiseren. Dat is de normale gang van zaken in de electorale cyclus: voor de verkiezingen ligt de nadruk op het uitvergroten van verschillen en confrontatie, na de stembusgang breekt de fase van het zoeken naar gelijkenissen en een compromis aan.

Dat systeem dreigt na 9 juni op zijn limieten te botsen. Het electorale opbod, waarin partijen eindeloos strategische en inhoudelijke breekpunten formuleren, schept al tijdens de campagne de voorwaarden voor een politieke impasse.

Korte termijn primeert op lange termijn, partijbelang op dat van de burger, opportunisme op principes. Laura Jacobs Politicologe UAntwerpen

Onder invloed van een gemediatiseerd en gefragmenteerd politiek landschap, met hevige competitie, opkomst van extremen en een volatiele kiezer, is voor partijen almaar vaker een strategie prioritair die primair gericht is op maximalisatie van stemmen. Electorale behaagzucht spoort partijen aan tot overpromising, wat nadien uit angst voor de kiezer om te underdeliveren politieke verlamming in de hand werkt. Korte termijn primeert op lange termijn, partijbelang op dat van de burger, opportunisme op principes. Stemmen behalen wordt een doel op zich.

Onmachtige regeringen

De eenzijdige focus op het nastreven van electorale winst riskeert ook de twee andere cruciale doelstellingen van partijen te hypothekeren: het omzetten van bestuursmacht in effectief beleid.

De onmogelijke opstelling in de campagne - met breekpunten, beloftes en rode lijnen - wekt ellenlange coalitiebesprekingen in de hand. De partijen, met hun verschillende gevoeligheden, beschikken door de hoge eisen vooraf amper over manoeuvreerruimte om toe te geven en een akkoord te sluiten, waardoor de regeringsvorming eindeloos aansleept. Ze kunnen niet meer terugkrabbelen zonder gezichtsverlies, waardoor ze zich hard opstellen in de onderhandelingen. Doordat elke partij dezelfde strategie hanteert, is de uiteindelijke regering - het regeerakkoord, de verdeling van de portfolio’s en de postjes - een packagedeal, waarvan de contouren sterk zijn begrensd.

Als de regering eenmaal tot stand is gekomen, staat de profilering van de partijen effectief bestuur in de weg. Ze zitten dan al met de volgende verkiezingen in het achterhoofd. Het resultaat is een situatie waarbij coalitiepartners elkaar geen succes gunnen, met partijvoorzitters die oppositie voeren vanuit de meerderheid en de eigen regering stokken in de wielen steken. Die, opgejaagd door extremen langs links en rechts aan de zijlijn, de status quo niet doorbreken. Grote hervormingen blijken in de realiteit politiek onhaalbaar. De nood aan een trofee voor elke partij leidt tot concessies en afgezwakte akkoorden waarmee niemand echt tevreden is.

Partijen hoeven alleen maar naar het verleden te kijken om te weten welke toekomst ze willen vermijden. Laura Jacobs Politicologe UAntwerpen

Dit alles klinkt premier Alexander De Croo (Open Vld) en Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) ongetwijfeld bekend in de oren.