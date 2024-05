Campagnewatcher | Het einde van de free lunch

De combinatie van de vele maatschappelijke noden en de vereiste budgettaire sanering zal onze politici tot keuzes en creativiteit dwingen, schrijft economieprofessor Selien De Schryder (UGent) in de eerste aflevering van de Campagnewatcher.

Een maand voor de verkiezingen heeft het Planbureau voor de tweede maal zijn doorrekening van de maatregelen in de verkiezingsprogramma’s gepubliceerd. De nadruk ligt op de impact van elke maatregel op de overheidsfinanciën (de directe kosten of opbrengst) en de verwachte effecten op tal van economische en sociale indicatoren. Het doel is een objectieve vergelijking van de partijprogramma's.