Campagnewatcher | Het klimaat verdient meer aandacht

De nood aan doortastende maatregelen en een ambitieus klimaatbeleid is overduidelijk.

Terwijl jongeren vier jaar geleden in de media werden geportretteerd als de eerder naïeve klimaatspijbelaars van de protestmarsen in Brussel, duikt nu een heel ander beeld op. Het recht op het bezitten van pepperspray en de wens om minder nadruk op lgbtq+-info te leggen tijdens de lesuren kennen opvallend veel bijval bij onze adolescenten. De oorlog in Oekraïne en de dreigende geopolitieke omgeving leidden ook tot meer aandacht voor een eventuele Belgische dienstplicht en voor de limieten van migratie. Die ommezwaai toont hoe de dominante vragen kunnen verschillen van de ene verkiezingscampagne tot de andere.

Het dominante thema van de verkiezingen van vijf jaar geleden was ongetwijfeld klimaatverandering. De verwachte schokken, de economische kosten en de mogelijke effecten op het welzijn van de komende generaties creëerden een sentiment dat de gevaren van klimaatverandering dermate hoog en acuut waren dat andere zorgen erbij verbleekten.

Advertentie

De verkiezingen van 2024 kennen duidelijk andere prioriteiten. Over de Belgische en Vlaamse strategie op het vlak van klimaatverandering was nauwelijks discussie. In de context van de boerenprotesten werd wel verwezen naar lange vergunningsprocedures, planlast en excessieve administratie. Vooral N-VA minister Zuhal Demir en het CD&V-landbouwbeleid kregen daarbij een veeg uit de pan. Groen kwam dan weer vooral in beeld met een filmpje over het vernielen van een (valse) Mona Lisa, symbolisch voor het vernietigen van oude waardevolle bossen.

Pas bij de debatten over de Europese verkiezingen kwam het onderwerp klimaatverandering duidelijk naar voren. De verwachte ruk naar rechts en de heisa over de natuurherstelwet dreigen sterk te wegen op de uitvoering van de Green Deal, die als ambitie heeft Europa tegen 2050 klimaatneutraal te maken. Het tussentijdse doel om de uitstoot van broeikasgassen met 55 procent te verminderen tegen 2030 (tegenover 1990) lijkt binnen handbereik. Tegen 2040 werd een reductie van 90 procent vooropgesteld. Het is aan de volgende Europese Commissie om daarvoor de wetgeving op te stellen. Wijzigende machtsverhoudingen in het Europees Parlement kunnen daarbij bepalend zijn.

Een ordentelijke transitie naar een klimaatneutrale economie die niet uitgesteld wordt, zal de kleinste economische impact hebben. Tegelijk zal de koopkracht onvermijdelijk aangetast worden.

De nood aan doortastende maatregelen en een ambitieus klimaatbeleid is nochtans overduidelijk. De menselijke en economische schade door de extreme regenval in Duitsland de voorbije week doet terugdenken aan de waterbom in de Vesdervallei in juli 2021. Slechts twee weken eerder stond het Limburgse Voeren blank. Veel boeren hadden dinsdag zelfs niet de tijd om te gaan protesteren in Brussel omdat ze hun natte akkers nog volop moeten inzaaien.

Klimaatverandering is bovendien onlosmakelijk verbonden met koopkracht, migratie en de overheidsbegroting. Er is een consensus dat een ordentelijke transitie naar een klimaatneutrale economie die niet uitgesteld wordt de kleinste economische impact zal hebben. Tegelijk zal de koopkracht onvermijdelijk aangetast worden. Klimaatgerelateerde schokken zullen aanleiding geven tot ‘klimaatflatie’, het weren van fossielvrije energie tot ‘fossielflatie’. De transitie van bedrijven naar een duurzamere economie zal gepaard gaan met ‘groenflatie’. De impact van klimaatverandering zal bovendien ongelijk zijn en migratiestromen doen ontstaan. De Nationale Bank uitte al de vrees voor dure verzekeringspolissen door frequentere en hevigere natuurrampen. Het is maar de vraag of regio’s voldoende financiële middelen hebben om de kosten van natuurrampen boven op de wettelijke tegemoetkomingen van verzekeraars te dekken.