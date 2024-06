Campagnewatcher | Over één thema bleef het stil

De afgelopen jaren in de Wetstraat waren verre van fraai. Politici hadden deze kans kunnen aangrijpen om zelfreflectie aan de dag te leggen over hoe het in de toekomst beter kan inzake een nieuwe politieke cultuur. Wees nederig, politici, en durf in de spiegel te kijken.

Terwijl allerlei thema’s passeren, blijft het over de nood aan een nieuwe politieke cultuur oorverdovend stil. De roep bij de kiezer om een betere vertegenwoordiging, transparantie en integriteit klinkt al jaren luid, maar valt ook tijdens deze campagne in dovemansoren. Daarmee missen partijen de kans om zich bescheiden op te stellen en te erkennen dat fouten zijn gemaakt. Dat zijn noodzakelijke voorwaarden om grondig bij te sturen. Er is meer nodig dan oppervlakkige, vluchtige excuses.

De afgelopen jaren in de Wetstraat waren verre van fraai: politieke zelfbediening, politici die zich boven de wet plaatsten, corruptie en belangenvermenging. De politieke mores leken bij wijlen vastgeroest in de vorige eeuw. Qatargate deed het Europees Parlement op zijn grondvesten daveren. Harde machtspolitiek leidde de besluitvorming. Ministers namen pas hun verantwoordelijkheid als het echt niet anders kon. Principes bleken plots niet meer heilig toen postjes werden uitgedeeld.

Nog het meest veelzeggend van al: zelfs voor sommige politici was de maat vol. Velen verlieten het toneel, teleurgesteld in hun vermogen om via het parlement een verschil te maken.

Holle woorden

Verkiezingsprogramma’s beperken zich wat betreft politieke vernieuwing tot het benoemen van algemene principes. Ze blinken uit in vaagheid en formuleren doelstellingen zonder onvoldoende te verduidelijken hoe ze die zullen realiseren. Het blijft bij goede intenties. Woorden als 'inclusieve democratie', 'burgerparticipatie' of 'daadkrachtig bestuur' klinken hol als ze geen concrete invulling krijgen. Vaak gaat het om het oprakelen van oude recepten, die al decennia onuitvoerbaar blijken door een gebrek aan politieke wil.

Bovendien zijn veel maatregelen slechts gerommel in de marge zolang het dieperliggende probleem niet wordt erkend: de particratie die onze representatieve democratie in een wurggreep houdt. De funeste structuren blijven buiten schot: van zwijgakkoord tot partijdiscipline, van opvolgerssysteem tot onmacht van het parlement, van politieke benoemingen tot machtscentralisatie bij partijvoorzitters. We hebben nood aan politici die consequent de uitwassen benoemen en die proberen aan te pakken, en die zich niet verschuilen achter het systeem. Een systeem kan zichzelf maar in stand houden zolang individuele verkozenen zich daarin schikken, als wetmatigheid aanvaarden en ernaar handelen.

Natuurlijk is dit een complex debat dat verregaande hervormingen vergt en waarbij de spelregels van de democratie herzien moeten worden, van de partijfinanciering tot kiesstelsel. Maar een mentaliteitswijziging bij de verkozenen, die onze wetten goedkeuren, is een eerste noodzakelijke stap om het patroon te doorbreken.

Misplaatste zelfverheerlijking

Kandidaten solliciteren openlijk naar ministerposten, spelen stratego en delen stoten onder de gordel uit. Het dringt onvoldoende door dat net dat gedrag aan de grondslag ligt van het onbegrip bij kiezers.

In de campagne lijkt er geen vuiltje aan de lucht: de meeste partijen gaan verder op hetzelfde elan. De gehele politieke communicatie staat in functie van misplaatste zelfverheerlijking. Kandidaten solliciteren openlijk naar ministerposten, spelen stratego en delen stoten onder de gordel uit. Daarbij dringt de urgentie onvoldoende door dat net dat gedrag aan de grondslag ligt van het wijdverspreide onbegrip bij kiezers.

Het sociaal contract tussen burger en overheid is dringend toe aan hernieuwing. De basisvoorwaarde voor herstel begint met een oprechte mea culpa. Politici zouden beter de kans aangrijpen om zelfreflectie aan de dag te leggen over hoe het in de toekomst beter kan én moet. Wees nederig. Durf eens goed in de spiegel te kijken. Het is daarbij cruciaal dat er nadien ook effectief gevolg aan wordt gegeven. Woorden halen weinig uit, als ze vervolgens door acties worden ondergraven. Show, don’t tell.