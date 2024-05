Campagnewatcher | Over meer geld voor defensie blijft het stil

Enkele maanden geleden was er nog veel te doen over hoe weinig ons land besteedt aan defensie. In de verkiezingscampagne valt vooral de stilte over dat thema op.

De ontmoeting van de Oekraïense president Volodymyr Zelensky met premier Alexander De Croo deze week liet het licht weer schijnen op de Belgische internationale engagementen op het vlak van defensie. Terwijl de afgelopen maanden veel te doen was over dat België achterblijft op de beloofde inspanningen, blijft het tijdens de campagnes opmerkelijk stil over defensie.

Nog het prominentst kwam de oproep van Groen om het Belgische leger meer divers te maken aan bod. De partij suggereert een doelstelling van 30 procent van het militair personeel met een ander gender dan man tegen 2030. Over de eerdere oproepen tot meer budget voor defensie en het futureproof maken van het structureel ondergefinancierde leger viel veel minder te horen.

Advertentie

De overheid heeft een groeitraject uitgetekend om tegen 2030 de defensie-uitgaven te verhogen tot 1,54 procent van het bruto binnenlands product (bbp). Daarnaast werd de belofte uitgesproken om tegen 2035 te voldoen aan de effectieve ondergrens voor NAVO-lidstaten om elk jaar 2 procent van het bbp aan defensie te besteden.

Bij een discussie van defensie-uitgaven hoeft het, nog los van veiligheidsoverwegingen, niet louter over de kostprijs te gaan.

Uit eerdere debatten over de financiering van de defensie-uitgaven bleek dat de sprong naar die minimumnorm op zich niet zo enorm veel geld vraagt. Een vlugge berekening wees op ruwweg 1.000 euro per gezin per jaar. Hoe die extra euro’s gefinancierd moeten worden in tijden van precaire overheidsfinanciën, gaf wel aanleiding tot discussie.

Niet alle verkiezingsprogramma’s bieden een antwoord op die vraag. CD&V roept op tot het effectief uittekenen van een budgettair plan om de vage belofte tegen 2035 kracht bij te zetten. De N-VA en Open VLD doen dat ook, maar gaan meer in detail. Beide stellen een versneld groeitraject voor om de minimale 2 procent al tegen 2029 te behalen.

Daarnaast lichten ze de financiering kort toe. Voor de N-VA moeten de extra uitgaven buiten beschouwing worden gelaten bij de Europese beoordeling van de Belgische begrotingstrajecten. De N-VA wil ook een Defensiefonds oprichten met het oog op de modernisering van het Belgische leger. Net als Open VLD wil de partij daarnaast de financieringsmogelijkheden via de Europese Investeringsbank en de Belgische financiële sector herbekijken.

Terugverdieneffecten

Sommige politici en analisten wezen ook op de terugverdieneffecten van investeringen in defensie. Omdat die de economie ten goede komen, verzachten ze de afruil tussen sociale uitgaven en uitgaven voor defensie. Bij de opmaak van begrotingstrajecten gaan politici de terugverdieneffecten dikwijls evenwel gretig overschatten.

Dat er wel degelijk positieve effecten zijn, bleek uit een gerenommeerde studie. Overheidsgesubsidieerd onderzoek en ontwikkeling in defensie gaven in een groep van OESO-landen aanleiding tot extra O&O-investeringen door de privésector. Die extra investeringen hebben op hun beurt een positieve impact op onze productiviteit.