De keuze na 9 juni: België uitkleden of de duimschroeven aan

Uit de doorrekening van partijprogramma’s blijkt eens te meer hoe moeilijk het is de federale begroting vlot te trekken. De voornaamste oorzaak is niet politiek, maar institutioneel: de federale overheid is structureel ondergefinancierd. En dat is vooral slecht nieuws voor de Franstalige partijen.

Zelfs als de federale overheid de budgetten van domeinen als justitie, defensie en de werkloosheidsuitkeringen naar nul herleidt, is dat onvoldoende om aan de Europese begrotingsregels te voldoen. Ook nieuwe belastingen zijn budgettair hoogstens gerommel in de marge: zelfs als het belastingprogramma van de PS integraal wordt uitgevoerd, inclusief meerweerwaardeheffing en allerlei vermogensbelastingen, komt de Europese norm, laat staan een begroting in evenwicht, niet in zicht.

Quinten Jacobs is advocaat grondwettelijk recht en praktijkassistent aan de KU Leuven.

Dat lijkt slecht nieuws voor de Vlaamsgezinde partijen, maar vooral de Franstaligen zullen na de verkiezingen voor harde keuzes worden gesteld.

Des te verontrustender is dat de bevoegdheden die de komende jaren miljarden euro extra gaan kosten, zoals de pensioenen, de curatieve gezondheidszorg en defensie, bijna allemaal op het federale niveau liggen. Een federale begroting die het gat enigszins dichtrijdt, wordt zo de komende jaren alleen nog moeilijker. Zeer drastische besparingen noch grote belastingverhogingen zullen de federale begroting kunnen redden.

Vlaamse politici wijzen al snel naar het aanhoudende stilstandbeleid van de opeenvolgende federale regeringen als de boosdoener. Hoewel het klopt dat het gebrek aan pensioenhervorming, arbeidsmarkthervorming en fiscale hervorming de federale begroting pijn doet, zit het probleem dieper.

In de huidige demografische en geopolitieke context wordt de federale overheid namelijk simpelweg institutioneel ondergefinancierd. De bijzondere financieringswet, die de financiële stromen regelt tussen de verschillende Belgische overheden, voorziet te weinig geld dat de federale overheid kan besteden aan haar eigen bevoegdheden. De bevoegdheden waarvan de kosten de komende jaren exploderen, liggen bij de overheid die al voor de onmogelijke opgave staat om binnen vijf jaar in de buurt van de Europese ondergrens te raken.

Daarvoor zijn twee oplossingen mogelijk. Ofwel draag je de exploderende kostenposten, zoals de pensioenen of de curatieve gezondheidszorg, over aan de deelstaten en wordt de federale begroting op die manier significant ontlast. Ofwel moet de federale overheid bijkomende financiering ontvangen om die kostenposten nog op een kwalitatieve manier te kunnen dragen. Die tweede optie impliceert dat de deelstaten minder geld krijgen om hun eigen bevoegdheden uit te oefenen. Hoe dan ook kijkt de Europese Commissie alleen maar naar de optelsom van de regionale en federale begrotingen en dringt een coördinerend mechanisme zich dus op.

In eigen vel snijden

Intuïtief lijkt de vaststelling dat de federale overheid over te weinig middelen beschikt slecht nieuws voor Vlaamsgezinde partijen. Maar niets is minder waar.

Intuïtief lijkt de vaststelling dat de federale overheid over te weinig middelen beschikt slecht nieuws voor Vlaamsgezinde partijen. Maar niets is minder waar. In essentie moeten de Franstaligen partijen na de verkiezingen kiezen: ofwel het federale niveau verder uitkleden door de pensioenen of de gezondheidszorg te splitsen, ofwel financieel in het eigen vel snijden en de begrotingsoefening voor Brussel en Wallonië nog een stuk moeilijker maken door geld van de regio’s naar de federale overheid te verschuiven. Door de veel betere Vlaamse begroting is die keuze voor Vlaamse partijen veel minder existentieel, wat in onderhandelingen een grote hefboom oplevert.