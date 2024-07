Ook deze zomer ontdoen onze opiniemakers zich van wat hen ergert of overbodig lijkt. In Vlaanderen sturen we vaak formele en uitvoerige mails, steeds vaker ook met behulp van artificiële intelligentie. Dat kan korter en snediger, vindt Jeroen Van Hautte, medeoprichter en technisch directeur van de AI-start-up TechWolf.