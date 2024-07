De prullenmand | Weg met volledig jezelf zijn op de werkvloer

Ook deze zomer ontdoen onze opiniemakers zich van wat hen ergert of overbodig lijkt. Op je volledige zelf zit niemand op het werk te wachten, argumenteert arbeidssocioloog Peggy De Prins.

In het begin van mijn loopbaan werkte ik in een vriendschapscultuur. De omgang met collega’s was zeer informeel, we kenden elkaar door en door. Mijn collega’s waren op de hoogte van al mijn zielenroerselen. Samen met hen ontdekte ik mijn talenten en ambities. Teambuildings waren overbodig, we organiseerden zelf onze samenhorigheid. Het hielp ook dat de meesten onder ons ongeveer dezelfde leeftijd hadden. 30 jaar later zien we elkaar nog altijd en wisselen we ervaringen en anekdotes van toen uit.

Wat gooien we met plezier in de prullenmand? Waar moeten we dringend van af? Onze opiniemakers ontdoen zich ook deze zomer van wat hen ergert of overbodig lijkt.

Later in mijn loopbaan werkte ik in meer zakelijke, diverse en vaak zoekende culturen. En cours de route leerde ik dat volledig jezelf zijn niet altijd hoeft. Daarin sta ik niet alleen. Uit recent onderzoek van de Antwerp Management School blijkt dat slechts 38 procent van de Vlaamse werknemers voelt dat ze volledig zichzelf zijn op het werk. Nochtans zien bedrijven in hun streven naar diversiteit en inclusie (D&I) ‘volledig jezelf zijn’ als het ultieme doel. Waarom voelen zo weinigen dat dan zo aan?

Een simpele reden is dat ook het bedrijf zichzelf wil zijn. Elk bedrijf heeft een eigen DNA en is op zoek naar een unieke identiteit. Een gemeenschappelijke deler - het wij-verhaal - vinden, leidt noodgedwongen tot compromissen of afzwakkingen van het eigen ik-verhaal. Of tot een vals gevoel van uniciteit. Een vriendschapscultuur is zelden echt divers, waardoor copy-pastegedrag domineert. Individuele medewerkers hebben dan wel het gevoel uniek te zijn, in de praktijk gaat het eerder om een voorspelbare of voorgekauwde uniciteit.

Dikke-ikke

Je professionele omgeving is ook niet altijd gediend met je volledige zelf. Dat zou namelijk impliceren dat die ook je donkere kanten voor lief moet nemen. De cases over toxisch leiderschap leren ons dat we dat in het verleden te veel hebben gedaan. We vergoelijkten ongepast gedrag in machtsrelaties te lang en te snel vanuit de redenering ‘hij of zij is nu eenmaal zo’. Zonder egobegrenzers riskeert ‘jezelf zijn’ te leiden tot schadelijk dikke-ikkegedrag.

Je professionele identiteit inwisselbaar maken met je persoonlijke maakt dat de werkcontext wel heel gulzig wordt. Daardoor stijgt niet alleen het risico op werkverslaving, ook je netwerk dunt drastisch uit.

Het dikke-ik - zo beargumenteren sociologen - is vrij, autonoom en tegelijk hoogst ontevreden. Dat menstype krijgt veel ruimte om zijn talenten in te zetten, maar houdt daardoor te weinig rekening met anderen. Stress of saaie en monotone taken maken dikke-ikkes teleurgesteld of cynisch. Dan gaan ze in overdrive. De een doet dat opvallend, zonder enige gêne, de andere op subtiele wijze.

Je professionele identiteit inwisselbaar maken met je persoonlijke maakt ook dat de werkcontext wel heel gulzig wordt. Als je collega’s ook je beste vrienden zijn, wordt de scheidslijn tussen werk en privé flinterdun. Daardoor stijgt niet alleen het risico op werkverslaving, ook je netwerk dunt drastisch uit.

Werkplekken dienen dus inderdaad het best zo inclusief mogelijk te zijn. Iedereen verdient het als uniek individu gezien en gehoord te worden. Dat werkplekken voldoende mogelijkheden voor verbinding moeten bieden, klopt ook. Maar we moeten oppassen voor overspannen verwachtingen. Niet elke collega hoeft je beste vriend te zijn. Door de band volstaat een respectvolle samenwerking. En je ‘dikke-ikke’, die laat je maar beter thuis. Je collega’s zullen je dankbaar zijn.