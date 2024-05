De totaal genegeerde vergrijzingsfactuur

Dat de vergrijzingsfactuur amper aan bod komt in de verkiezingscampagne, is verbijsterend.

De Europese Commissie publiceerde onlangs haar nieuwe driejaarlijkse update van de impact van de vergrijzing op de overheidsfinanciën. In onze verkiezingscampagne ging dat rapport grotendeels onopgemerkt voorbij. Niet verrassend wegens de heel grote focus op de korte termijn, maar wel verontrustend wegens de grote impact van de vergrijzing die de komende decennia op ons afkomt.

In het basisscenario stijgen de jaarlijkse sociale uitgaven van de Belgische overheid tegen 2070 met 5,1 procent van het bruto binnenlands product (bbp), of zo’n 30 miljard in euro’s van vandaag. Daarmee zouden die uitgaven oplopen tot 32 procent van het bbp, de tweede hoogste van Europa. Alleen in Noorwegen zouden de sociale uitgaven nog hoger uitkomen (maar met een staatsfonds ter waarde van meer dan 300 procent van het bbp is dat uiteraard makkelijker te dragen).

In de buurlanden liggen de sociale uitgaven vandaag al lager en zou de stijging beperkt blijven tot 1,6 procent van het bbp. In Griekenland, Italië, Frankrijk en Portugal, ook landen met wankele overheidsfinanciën, zou de vergrijzingsfactuur de komende decennia zelfs dalen (gemiddeld -1,4%).

Bovendien is dat basisscenario allicht nog te optimistisch. Het gaat uit van een serieuze versnelling van de productiviteitsgroei de komende jaren, van 0,3 procent vandaag naar 1,5 procent vanaf 2040. Als die groei 0,2 procentpunt lager uitvalt, komt er nog eens bijna 7 miljard euro bij op de jaarlijkse vergrijzingsfactuur.

In een risicoscenario, met een grotere voorkeur voor zorg naarmate het inkomen toeneemt, komt er nog eens 17 miljard bij. En als we de pensioenleeftijd op het huidige niveau houden, zoals de PVDA voorstelt, dan is dat nog eens 7 miljard extra.

Loze beloften

Voor de volledigheid, al die extra uitgaven komen boven op het begrotingstekort van 27 miljard waarmee de volgende legislatuur begint. De pensioenhervorming van deze regering heeft de toekomstige pensioenfactuur nog licht verhoogd.

Dat een van de bekendste langetermijnuitdagingen waar we voor staan amper aan bod komt in de verkiezingscampagne, is verbijsterend. Die uitdaging valt voor ons trouwens veel zwaarder uit dan voor de meeste andere Europese landen. Partijen kunnen inderdaad stellen dat ze niet willen raken aan de sociale zekerheid (of dat ze die nog willen versterken), maar zonder een geloofwaardig plan om de komende uitgavenstijging op te vangen, zijn dat loze beloften.

Gelukkig geeft de Europese Commissie aan hoe we de vergrijzingsfactuur kunnen verlagen: meer immigratie, ouderen langer aan het werk houden, een sterkere productiviteitsgroei en de pensioenleeftijd koppelen aan de levensverwachting. Maar ook dat soort voorstellen komt in deze campagne nauwelijks aan bod.