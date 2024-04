Duitse regering bezondigt zich aan zelfdestructie

De regeringscoalitie in Berlijn maakt zichzelf kapot, maar de stop eruit trekken heeft ook weinig zin.

Voor liefhebbers van ruwe Duitstalige rockmuziek uit de jaren zeventig is een absolute aanrader de podcast over Ton, Steine, Scherben, misschien de eerste Duitse punkrockband. Zijn debuutsong had song de mooie titel: ‘Macht kaputt, was euch kaputt macht’. De regeringscoalitie in Berlijn lijkt ook naar die podcast te luisteren en is bezig aan een ongekende zelfdestructie.

'Macht kaputt, was Euch kaputt macht.'

Het begon een week geleden met de reis van bondskanselier Olaf Scholz naar China. Alsof er nooit een discussie over derisking was geweest, ging Scholz met een dozijn bedrijfsleiders op pad om de economische banden te versterken. De Chinese regering bezag het met mildheid en deed de belofte de invoertarieven op Duits vlees en appels te verlagen zodra Duitsland Chinese elektrische auto’s de EU binnenlaat.

Wat? Duitse landbouwproducten tegen Chinese industriegoederen? Het is de omgekeerde wereld, of alweer een teken van de verschoven machtsposities.

De reis van Scholz naar China viel bij de groenen niet in goede aarde. Zij hadden zich de afgelopen twee jaar ingezet voor een actieve derisking en loskoppeling van China.

Duitse landbouwproducten tegen Chinese industriegoederen? Dat is de omgekeerde wereld.

De groene minister van Buitenlandse Zaken Annalena Baerbock valt intussen almaar vaker op met versprekingen bij (internationale) optredens. Haar invloed op de internationale bühne is tanende, al dan niet gerelateerd aan die bloopers. In het verleden was het ambt van minister van Buitenlandse Zaken in Duitsland een garantie op hoger en meer. Dat is niet langer het geval. Enerzijds omdat internationale crisissen almaar meer chefsache zijn geworden, anderzijds omdat de functie soms werd bezet door politici met wel de ambitie maar niet de statuur.

Scherpschutter

Terwijl Scholz en Baerbock elk op onverwacht en omgekeerd terrein punten verliezen, gaat de FDP door als een scherpschutter in eigen team.

Lees meer analyse Duitse liberalen dreigen met opblazen regering-Scholz

Met een twaalfpuntenplan wil de FDP de aanbodzijde van de Duitse economie weer vlot trekken. Een lijstje van vooral afschaffen en stoppen met: pensioen op 63 jaar, belastingvoordelen voor overuren, nieuwe sociale uitgaven voor de komende drie jaar, subsidies voor wind- en zonne-energie en sanctiemogelijkheden bij uitkeringen. Een programma voor structurele hervormingen zonder nieuwe investeringen.

Niets mis mee, alleen gaan de voorstellen deels lijnrecht in tegen het regeerakkoord en de ideeën van de beide coalitiepartners.

Wat wil de FDP met die knuppel in het hoenderhok bereiken? Het is vooral een poging om kiezers uit een ver verleden terug te winnen, uit een tijd waarin de partij voor economische expertise stond. Dat is niet langer het geval.

Vlucht vooruit

Is het plan voldoende om de kiezers terug te winnen? Waarschijnlijk niet. De kans is groot dat de FDP in de aanloop naar de verkiezingen er een grote schep bovenop moet doen en zelfs de vlucht vooruit moet kiezen. In dat geval naar buiten. Het zou voor FDP-leider en minister van Financiën Christian Lindner een terugkeer naar 2017 zijn. Toen liep hij weg van de coalitieonderhandelingen, omdat ‘niet regeren beter was dan slecht regeren’.