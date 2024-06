Duitsland neemt afscheid van het midden van Merkel

Duitsland was jarenlang de stabiele pijler in Europa. Niet alleen economisch, maar ook politiek. Een sterk politiek centrum onder leiding van Angela Merkel, terwijl de rest van Europa populistischer en gepolariseerder werd. Nu Duitsland dezelfde weg lijkt op te gaan, gaat ook de laatste nalatenschap van 'Mutti' verloren, schrijft Carsten Brzeski.

Over de economische nalatenschap van Merkel is veel gezegd en geschreven. Dat de eurozone nog altijd bestaat, behoort zeker tot de positieve punten. Het gebrek aan investeringen, het stille verlies aan internationale concurrentiekracht, kortom het gebrek aan economische visie zijn dan weer negatieve punten. Bij de minpunten is ook de sterke afhankelijkheid van goedkope energie uit Rusland. De economische nalatenschap van Merkel heeft Duitsland van een voortrekker van economische stabiliteit tot een hekkensluiter gemaakt.

En dan is er de politieke nalatenschap. Merkel stond voor een beleid van het midden, waarmee ze stabiliteit in het land bracht. Die stabiliteit is weg, bleek de afgelopen weken eens te meer. Duitsland is in de wereld van polarisering en extremen beland: lichamelijk geweld tegen lokale politici, pro-Palestijnse demonstranten die universiteiten platleggen, jongeren die op het luxe-eiland Sylt xenofobe liederen zingen en een publieke moord op een politieagent. De agent probeerde een deelnemer aan een islamkritische demonstratie te redden die was neergestoken door een radicale islamaanhanger. De politieagent werd doodgestoken, de aanvaller en de demonstrant overleefden.

De media stoken het vuur op en voeden een klimaat van algehele verontwaardiging en polarisatie. Het relatief kleine incident van de dronken jongeren op Sylt, dat de hoofdpunten van het nieuws haalde, bewoog zelfs bondskanselier Olaf Scholz tot een officiële reactie.

Het is voor of tegen

De polarisering laat zijn sporen na in het politieke landschap, waar het debat almaar feller wordt. Het realisme bij de antwoorden op vraagstukken daalt. Het is voor of tegen, of het nu gaat over de strijd tegen de klimaatverandering, de steun voor Oekraïne, de handel met China, migratie of de schuldenrem. De wil om pragmatische oplossingen en compromissen te zoeken is weg.

Door de vele verkiezingen in deze maanden klinken in ook Duitsland de populistische kreten alom. Van het AfD was niets anders te verwachten. Die partij is inmiddels zelfs voor Marine Le Pen van het Franse Rassemblement National te radicaal en te veel belast met schandalen, gaande van steekpenningen van Rusland tot medewerkers die spioneren voor China. Maar ook de grootste oppositiepartij - de CDU van Merkel – hoopt stemmen te trekken met overgesimplificeerde antwoorden, in plaats van constructieve voorstellen om de maatschappij en de economie te moderniseren.

Mantra's

Politiek lijkt een religie geworden. Je gelooft of je gelooft niet. De simpele antwoorden worden tot mantra’s verheven, geschikt om op straat, op posters en tijdens partijbijeenkomsten te scanderen.