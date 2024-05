Europees campagnewatcher | Radicaliseren en normaliseren zijn niet compatibel

Na het vertrek van de partij van Victor Orbán uit de EVP is de droom om een alternatieve rechtse formatie op te richten opnieuw springlevend. De realisatie blijft hoogst onwaarschijnlijk.

Politieke partijen zijn geen pionnen op een schaakbord. Ze kunnen niet bruusk van positie wisselen. Geloofwaardigheid is een te belangrijk goed en je weet nooit hoe de eigen kiezers zullen reageren. Bovendien veronderstelt schaken stabiliteit, vaste regels en dus voorspelbaarheid. Dat heb je in de politiek allemaal niet.

In de campagne worden we daar voortdurend aan herinnerd. Hoe kunnen partijen zichzelf blijven en toch een nieuw geluid laten klinken in de hoop extra kiezers aan te trekken? De minste koerswijziging in het programma of de strategie wordt daarom grondig bestudeerd en uitgebreid becommentarieerd.

Schuift de N-VA na haar flirt met het Vlaams Belang weer op richting centrum, terwijl CD&V zich met nadruk maatschappelijk rechts positioneert en sociaal-economisch links afslaat? Wat doet Open VLD? En wie wint de slag om de progressieve kiezer?

Partijen veranderen dus wel, maar dat verloopt doorgaans erg geleidelijk. Ze ageren niet los van de samenleving en ze reageren vooral ten opzichte van elkaar. Een zet van de ene verklaart dikwijls een wijziging bij de andere. Of ze kijken met argusogen naar partijen in het buitenland en proberen die successen over te doen.

Viktor Orbán

Europees komt dat allemaal samen. Allerlei nationale posities worden bij elkaar opgeteld tot Europese politieke families en iedereen lonkt naar elkaar. Oude vriendschappen, kortstondige vrijages, langdurige huwelijken, overspel, chantage en ontrouw: het maakt integraal deel uit van het Europese politieke spel.

In 2021 sloeg de partij van de Hongaarse premier Viktor Orbán na 17 jaar de deur van de Europese Volkspartij (EVP) dicht. Een vechtscheiding was onafwendbaar nadat Fidesz - ontstaan als een links-liberale formatie - nooit was opgehouden naar rechts op te schuiven. Sindsdien hoort de partij nergens meer bij, ondanks de jarenlange dreiging van Orbán een alternatieve rechtse formatie op te richten.

Terwijl Fidesz en partijen zoals het Italiaanse Lega en AfD verder radicaliseren, wil het Rassemblement National van Marine Le Pen opschuiven naar het centrum.

Die droom is opnieuw springlevend, maar de realisatie blijft hoogst onwaarschijnlijk. Terwijl Fidesz en partijen zoals de Italiaanse Lega van Matteo Salvini en Alternative für Deutschland (AfD) verder radicaliseren, wil het Rassemblement National van Marine Le Pen opschuiven richting centrum. Meer salonfähig worden in de hoop de Franse presidentsverkiezingen van 2027 te winnen, daar moet alles voor wijken.

Vandaar de recente breuk met het AfD. Alleszins een stap terug in het plan om één Europese rechtse politieke familie te maken. Die twee tendensen - radicaliseren en normaliseren - zijn niet compatibel. In feite gaat het om de vraag wie aan welke kant van de 'Europese' Chinese Muur staat: aan de zijde van radicaal-rechts of aan de kant van fatsoenlijk rechts, waarvan de Italiaanse premier Giorgia Meloni de belangrijkste vertegenwoordiger is geworden. Het onderscheid is fundamenteel: respect voor de rechtsstaat en de democratie, trans-Atlantische solidariteit in de NAVO en steun aan Oekraïne in de oorlog met Rusland.

De Muur verklaart ook met welke zijde de EVP wil samenwerken om Ursula von der Leyen aan een tweede mandaat als Commissievoorzitter te helpen. Hoe meer links daar aanstoot aan neemt, hoe meer het alle tinten rechts in elkaars armen drijft.

De huidige turbulentie houdt zeker nog even aan. Partijen in tijden van campagne bieden niet altijd veel houvast. Panta rhei; alles stroomt. Dat wist Heraclitus al. Het zal aan de kiezer zijn om de bedding te bepalen waarin partijen verder varen.