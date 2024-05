Europees campagnewatcher | Tijd voor echte Europese verkiezingen

Hoe kan de kiezer nu een onderscheid maken tussen de verschillende niveaus als politici dat al niet doen? En het Europese niveau is algauw het ondergeschoven kindje, schrijft Europees campagnewatcher Steven Van Hecke.

Kieswijzer 2024 is wat politicologen een soort VAA noemen: een Voting Advice Application. Deze krant biedt met Kieswijzer 2024 haar lezers een extra service, in de vorm van een gids waarin de dikke stapel partijprogramma’s aan de hand van een vijftigtal vragen worden vergeleken. Geen enkele mediaspeler die zich vandaag au sérieux neemt, kan het zich permitteren om zo'n applicatie niet aan te bieden. De meeste toepassingen zijn stemtesten, waarmee kiezers te weten kunnen komen bij welke partijen hun standpunten het best aanleunen. Alle applicaties hebben alleszins één zaak gemeen: centraal staan de vermaledijde politieke partijen.

Van Songfestival tot Giro

Om de burger zo goed mogelijk te informeren, wordt geen moeite gespaard. Dat was ook bij de vorige verkiezingen al het geval. Maar het gebruik beperkt zich heus niet tot de politiek. Van de televoting bij het Eurovisiesongfestival tot je eigen ploeg samenstellen in de Ronde van Italië: organisatoren van massa-evenementen proberen met interactieve toepassingen zoveel mogelijk mensen aan zich te binden.

Advertentie

Neutraal is zo’n opzet nooit. Dat heeft de recente heisa rond het jaarlijkse liedjesfeest ten overvloede bewezen. Maar op vlak van betrokkenheid heeft de geplaagde European Broadcasting Union alleszins hoge punten gescoord, tot ver buiten de grenzen van Europa. Waar is de tijd dat alleen vakjury’s het voor het zeggen hadden?

Ondergeschoven kindje

Dat bij ons de verkiezingen samenvallen, is natuurlijk sneu voor de makers van kieswijzers en stemtesten. Onze eigen politici maken niet altijd het onderscheid tussen wat regionaal en wat federaal is, en in hun kiesprogramma’s gooien ze alles sowieso op één hoop. Hoe zouden burgers daarin een onderscheid kunnen maken?

Dat de Europese stembusslag feitelijk 27 nationale verkiezingen zijn, krijgt geen kieswijzer opgelost.

Het Europese niveau is algauw het ondergeschoven kindje. In het beste geval hebben partijen een apart hoofdstuk over de Europese Unie (EU) voorzien en vind je in de VAA enkele stellingen terug die hoofdzakelijk over Europees beleid gaan. Dan nog is het niet gemakkelijk een opsplitsing te maken tussen de verschillende niveaus. De aard van de EU helpt ook al niet: daar beslissen zowel de regeringen van de lidstaten (die wij indirect aanduiden via onze regionale en federale verkiezingen) als het Europees Parlement, dat rechtstreeks wordt verkozen.

Omdat in de hele EU verkiezingen plaatsvinden, biedt het Europees Universitair Instituut in Firenze transnationale kieswijzers aan. Bij EUandI kunnen alle Europese kiezers dezelfde stellingen beoordelen en via EuroMPmatch kom je terecht bij de Europarlementsleden die het dichtst bij je eigen standpunten aanleunen.

Echt Europees zijn die toepassingen weliswaar niet. Bij de ene kom je toch weer uit bij de eigen Vlaamse partijen en bij de andere krijg je een lijst van politici uit andere EU-lidstaten op wie je niet eens kan stemmen. Dat de Europese stembusslag feitelijk 27 nationale verkiezingen zijn, krijg je natuurlijk met zo’n applicatie niet opgelost. Aan de Europarlementsleden ligt het evenmin, want zij zijn niet bevoegd om hun eigen verkiezing te organiseren.

Finaal beslissen de lidstaten. Hoog tijd dat onze nationale politici werk maken van echte Europese verkiezingen.