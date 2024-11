Focus niet op het redden van specifieke jobs

Zelfs met al het recente slechte jobnieuws blijft het kernprobleem op onze arbeidsmarkt niet een massale werkloosheid, maar aanhoudende moeilijkheden om geschikt personeel te vinden.

Voor de fabriek van Audi in Vorst is geen overnemer gevonden en de bijna 3.000 werknemers verliezen eind februari hun job. De dag na dat slechte nieuws kondigde Agfa-Gevaert aan dat het in Mortsel 530 banen schrapt. Die berichten komen bij een lange lijst van eerder bekendgemaakte faillissementen en herstructureringen. Sinds begin dit jaar gingen in België al ruim 28.000 jobs verloren bij faillissementen en werden herstructureringen voor bijna 9.000 werknemers gemeld.

Die aankondigingen blijven uiteraard niet zonder gevolgen voor de arbeidsmarkt. De voorbije twaalf maanden (van midden 2023 tot midden 2024) kwamen er netto wel nog altijd bijna 12.000 jobs bij, maar dat was volledig te danken aan de aanwervingen bij de overheid. Over het feit dat de overheid ook in de huidige budgettaire context banen blijft creëren - bijna 90.000 extra sinds begin 2019 - valt ook wel wat te zeggen, maar dat is voor een andere keer. In de privésector verdwenen netto 2.000 jobs, vooral in de industrie (-10.000) en de bouw (-1.300). Met de jongste sombere vooruitzichten ziet het er niet naar uit dat het slechte jobnieuws uit die sectoren achter de rug is.

In de best werkende arbeidsmarkten ligt de klemtoon niet op de bescherming van specifieke jobs, maar op mensen inzetbaar houden.

Traditiegetrouw doen dat soort aankondigingen van massa-ontslagen allerlei voorstellen opduiken om de betrokken banen het koste wat het kost te beschermen. Zo werd deze keer het economisch waanzinnige voorstel gelanceerd van een verbod op sluitingen/herstructureringen van winstgevende bedrijven. In bepaalde hoeken wordt ook nagedacht over een verstrenging van de wet-Renault (die collectieve ontslagen bij bedrijven regelt, red.). Dat soort ideeën vertrekt van een verkeerde voorstelling van hoe onze economie en arbeidsmarkt werken. Ze zouden meer economische schade met zich meebrengen dan ze zouden helpen.

Zelfs met al het recente slechte jobnieuws blijft het kernprobleem op onze arbeidsmarkt niet een massale werkloosheid, maar aanhoudende moeilijkheden om geschikt personeel te vinden. En de demografische dynamiek, waarbij de bevolking op actieve leeftijd de komende jaren stagneert, zal dat laatste alleen nog verergeren. Met elke aankondiging van verloren banen moet de beleidsreflex dus niet zijn ‘hoe kunnen we zoveel mogelijk jobs redden’, maar wel ‘hoe kunnen we de betrokkenen zo snel mogelijk naar nieuw werk begeleiden’.

Begeleiding

Dat impliceert veel meer inzetten op opleiding en begeleiding en vooral veel sneller gaan kijken naar andere jobmogelijkheden. Bij de wet-Renault komt dat laatste pas aan het einde van het proces, waardoor vooral veel tijd verloren wordt. In die zin bemoeilijken de procedures van de wet-Renault de overstap naar ander werk. Een verdere verstrenging zou dat nog verergeren.

In de best werkende arbeidsmarkten ligt de klemtoon niet op de bescherming van specifieke jobs, maar wel op mensen inzetbaar houden (via opleiding) en het faciliteren van transities op de arbeidsmarkt. Het wordt eindelijk tijd dat we in België ook die richting kiezen voor ons arbeidsmarktbeleid.