Frederik Anseel | Was Trump ook verkozen als Amerikaanse economie harde landing had gemaakt?

Waarom won Donald Trump? Het zou dom zijn één zaligmakende verklaring naar voren te schuiven. Maar we kunnen moeilijk om de inflatie heen. Wereldwijd moest elke zittende regering die worstelde met inflatie klappen incasseren. Maar was de Amerikaanse economie net niet het schoolvoorbeeld van de zachte landing?

De Federal Reserve Bank slaagde door een goed getimede stijging van de rente erin de inflatie onder controle te krijgen terwijl de economie toch op volle toeren bleef draaien. De ‘zachte landing’ slaat op het feit dat een recessie werd vermeden. De inflatie zakte van 9 tot onder 3 procent, terwijl de economie robuust doorgroeide, lonen stegen en de werkloosheid laag bleef. Een zachte landing bij een pittige inflatiecyclus is bijzonder zeldzaam. Waarom is er dan zoveel onvrede bij de bevolking?

Om dat uit te leggen moeten we de psychologie van stijgende prijzen begrijpen. Nobelprijswinnaar Robert Shiller was bij de eersten om te onderzoeken waarom mensen inflatie zo hartsgrondig haten. Niets maakt mensen kwader dan de vaststelling dat de producten in hun winkelmandje maand na maand duurder worden. Elke maand voelen ze zich wat armer. Iemand moet daar de prijs voor betalen. Die ‘iemand’ is de regering die een te inflatoir beleid voert. Stijgende prijzen zijn nochtans meestal een teken dat de economie goed draait. Producenten kunnen hun prijzen optrekken omdat er vraag is en omdat mensen bereid zijn die prijs te betalen voor die producten.