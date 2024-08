Hind Fraihi | De nieuwe terrorist is een tiener

In het jihadimilieu vormt de jeugd een doelpubliek. Als slachtoffer en als dader.

Amper 17 en 19 jaar zijn de tieners in Oostenrijk die een aanslag beraamden op een concert van de Amerikaanse popkoningin Taylor Swift. Ook een tiener van 15 jaar was betrokken partij.

We kunnen er niet omheen dat jongeren niet alleen meer en meer vatbaar zijn voor extremistische ideeën, maar er ook niet voor terugdeinzen daadwerkelijk over te gaan tot terreurgeweld.

Ook in België werden dit voorjaar vier jongelui gearresteerd op verdenking van terrorisme, meer bepaald op het plannen van een aanslag op een concert in Brussel. Drie van de vier opgepakte verdachten zijn minderjarig - de jongste is 15 jaar en de meerderjarige telt ook maar 18 lentes. Ook zij hadden hun zinnen gezet op een concertplaats, een geliefd doelwit van Islamitische Staat. Denk maar aan de aanslag in het Parijse zaal Bataclan in 2015. En twee jaar later blies een zelfmoordterrorist zichzelf op tijdens een optreden van de Amerikaanse popster Ariana Grande in Manchester.

Massa-evenementen treffen is een terugkerend patroon in terreuraanslagen. Het is nu eenmaal efficiënt om met relatief weinig middelen een grote menigte onverwacht aan te vallen.

IS richt zich daarbovenop op plaatsen die bruisen van een joie de vivre. Waar je naar hartenlust muziek kan beluisteren in Parijs, Wenen en Manchester. Waar je naar believen kan winkelen in Istanbul. Waar je reikhalzend uitkijkt naar die ene reis die begint op de luchthaven in Brussel, waar je je te buiten kan gaan aan een potje voetbal in Bagdad. Levensvreugde in de kiem smoren, daar zijn jihadisten op uit, met een sterke voorkeur voor een jonge levens waar ze een einde aan maken nog voor ze tot bloei komen. Op een schlagerfestival met senioren zal IS niet meteen toeslaan.

Drugsgeweld

In het jihadimilieu vormt de jeugd een doelpubliek, als slachtoffer en als dader. Steeds meer terreurdossiers met minderjarigen duiken op, stellen de Staatsveiligheid en OCAD, het coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse.

De ontwikkelingen in het jihadimilieu en de drugstrafiek gaan haast hand in hand. Ook in de drugscriminaliteit raken almaar meer jongeren verstrikt.

Bijzonder merkwaardig is die inzet van jongeren niet. Het jihadisme is een onderdeel van een onderwereld waar diverse misdaadtakken, zoals drugstrafiek, samenkomen. De ontwikkelingen in het jihadimilieu en de drugstrafiek gaan haast hand in hand. Ook in de drugscriminaliteit raken almaar meer jongeren verstrikt. Het Europese politieagentschap Europol waarschuwde begin dit jaar voor de toenemende inzet van jongeren in drugsgeweld. Niet alleen hun aantal neemt toe, maar ook de drieste feiten zoals het plegen van huurmoorden. Topvrouw Catherine De Bolle spreekt van een zeer zorgwekkende trend.

Minderjarige criminelen die opgang maken in de misdaadwereld, kunnen de voorhoede vormen van een nieuwe golf van jihadisme. Jonge schurken hebben zo hun voordelen. Ze zijn goedkope werkkrachten en worden milder berecht dan een volwassene. Doorgaans gaan ze roekelozer te werk en zijn ze makkelijker te manipuleren. Velerlei influencers van salafistisch allooi dienen daarbij als opwarming. Bijvoorbeeld de controversiële 51-jarige Duitser Abul Baraa, die door de terreurdreiging gelinkt aan Taylor Swift nog meer onder de media-aandacht kwam.

Baraa’s content op TikTok wordt gezien als de eerste halte op het pad naar extremisme, aldus Kaan Orhon op CNN. Orhon is een deradicaliseringsmedewerker bij de Green Bird Association in Bonn. Volgens hem komt Abul Baraa naar voren in de online radicalisering van bijna elke jongere met wie Orhon werkt. Eenmaal de tieners geïsoleerd, zijn ze een makkelijk doelwit voor radicale groeperingen.

Bij ons in Vlaanderen trok Antwerps atheneumdirecteur Karin Heremans vorig jaar aan de alarmbel over radicalisering bij tieners. ‘De huidige polarisatietendensen hebben angstwekkende gelijkenissen met de radicaliseringsgolf van tien jaar geleden’, zegt Heremans. Misschien moeten we deze keer wel luisteren naar de klokkenluiders om niet in de val van toen te trappen.