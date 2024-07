Hind Fraihi | Een applaus voor de animatoren

Animatoren geven hun tijd, aandacht en ervaring zodat kinderen een dolle vakantie kunnen beleven. Hun inzet staat niet in de begroting, maar doet wel mee de economie draaien.

Een applaus graag. En dat mag luider weerklinken op donderdag, de dag van de animator. 45.000 jongeren zetten ze zich deze zomer in op een kamp, een speelplein- of een andere vakantiewerking in Vlaanderen en Brussel.

Wat animatoren zoal doen? Activiteiten organiseren, spelletjes verzinnen, kampen bouwen, toneeltjes spelen en de paperassenwinkel verzorgen. En nog veel meer. Een luisterend oor bieden aan een kind met een moeilijke thuissituatie, troosten na een val met de fiets, ouders op de hoogte brengen als hun kind ziek wordt, toiletbezoeken van de jongste ukjes begeleiden...

Of ze nu een ervaren rot of een beginneling zijn, animatoren in het jeugdwerk engageren zich dag in dat uit om duizenden kinderen vakantie te laten beleven. Samen vormen ze - met een dure term - een community of caring. Een gemeenschap waar kinderen hun plezier aan elkaar doorgeven. De inzet van animatoren is bovendien altijd vrijwillig of tegen een kleine vergoeding.

Bedankingsdagen als de dag van de vrijwilliger of de dag van de mantelzorger mogen dan iets meligs hebben, de economische waarde van hun inzet is niet min. Grootouders die aan de schoolpoort staan, mantelzorgers die een zieke bijstaan of animatoren in het jeugdwerk, voor een peulschil zorgen ze voor anderen.

Hun inzet staat niet in de begroting - de grootte van een hart laat zich moeilijk meten - maar mede daardoor kan de economie draaien. Animatoren geven hun tijd, aandacht en ervaring zodat kinderen een dolle vakantie kunnen beleven terwijl hun ouders werken. Zelf zijn ze er ervaringen en vormingen rijker door. Een win-winsituatie, die niet terug te vinden is in budgettaire analyses. Neem vrijwilligers weg uit jeugdwerkingen, rusthuizen, sociale organisaties of de culturele sector en met de begroting valt al helemaal geen huis te houden.

Om economische groei te boosten is meer nodig dan cijfers. Het debat over overheidsinvesteringen buiten de begroting overschaduwt de investering van mens tot mens. Voor een gezonde begroting zijn nu eenmaal gezonde relaties nodig. Die kunnen dan weer werken als antidotum tegen de epidemische opgang van eenzaamheid en depressie. Gezondere relaties vormen ook een springplank naar een grotere mentale weerbaarheid, die vermijdt dat mensen in de val trappen van emotioneel gedreven polarisatie. Een must om in deze moeilijke tijden allerhande complottheorieën het hoofd te bieden.

Tegenover de complotgedachte van de deep state, een schaduwmacht die op de besluitvorming weegt, mag een deep heart opdoemen. Van mensen die in het dagelijkse leven zorg dragen voor elkaar, als een onzichtbaar kloppend hart dat te vaak louter met bedankdagen gevaloriseerd wordt.