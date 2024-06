Hind Fraihi | Gods wil, en die van het kiesvee

Als een deus ex machina duikt God op in de Brusselse politiek. Regisseur van het schouwspel is Fouad Ahidar.

God ten tonele voeren. Het gebeurde in de Oudheid bij dramatische ontknopingen. Als het plot stropte en de logica zoek was, doemde een bovennatuurlijke verschijning op om een onwaarschijnlijke gebeurtenis ten einde te brengen. Die verhalende techniek, de deus ex machina, tart elke realiteit. Magie is meester: als de rede geen kant meer uit kan, komt God bespannen in een katrol op het toneel, om daarna weer te verdwijnen.

Dezelfde techniek duikt meer en meer op in een ander schouwspel: de Brusselse politiek, in een regie van Fouad Ahidar. Met zijn lijst Team Ahidar werd het parlementslid de revelatie van de verkiezingen in de hoofdstad. Als tweede grootste Nederlandstalige partij in het Brussels Parlement zet hij zijn gewezen partij Vooruit te kijk.

Advertentie

Maghreb TV

Ahidar wist sterk campagne te voeren op thema’s als huisvesting en mobiliteit, maar nam bovenal de moslimpopulatie in het verkiezingsvizier. Daarbij zette hij drie stokpaardjes in: Gaza, het hoofddoekenverbod in het openbare ambt, en onverdoofd slachten.

Een onmiskenbare troef om zijn kiezerspubliek te overtuigen, was spreken in het Arabisch, en al helemaal op een nichezender als Maghreb TV, een televisiekanaal voor de Marokkaanse diaspora. Daar was hij te gast bij de Antwerpse imam Nordine Taouil. Goedlachs, rad van tong en op een polariserende toon sprak Ahidar er voortdurend over ‘zij’, doelend op niet-moslims. ‘Hoe redeneren zij?’, vroeg Ahidar wat provocerend. ‘Ze denken: 'Hoe maken we het de moslims moeilijk?''

Om ons land en zijn mentaal welzijn op te krikken, brak Ahidar een lans voor de invoering van een raad der wijzen: 'Een groep religieuzen die ons kan adviseren.'

In zijn intentieproces van de niet-islamitische Belg gaat Ahidar bijwijlen uit de bocht. Vooral zijn kijk op het mentaal welzijn van Belgen is intrigerend. ‘2,5 miljoen mensen in België nemen slaappillen’, poneert hij verbijsterd, waarna hij de kopzorgen van Belgen opsomt: ‘Alcoholproblemen, zelfmoordgedachten, gokverslaving. En dan hebben we het nog niet eens over de echtscheidingsproblemen. België en Brussel barsten van de problemen.’

Om het land en zijn mentaal welzijn op te krikken, brak Ahidar een lans voor de invoering van een raad der wijzen. ‘Een groep van religieuzen die ons kan adviseren. Misschien kan jij daar ook deel van uitmaken’, zei hij tegen Taouil. Ziedaar, de deus ex machina. Iemand moet het puin ruimen. Een raad van religieuzen, die als een superkracht neerdaalt op het westerse toneel des verderf. Bij God ligt de oplossing.

Onverdoofd slachten

De Heer komt ook tevoorschijn bij het debat over het verbod op onverdoofd slachten, een van de politieke twistappels in de hoofdstad. ‘Ik kan en wil niet geloven dat God wil dat dieren lijden’, luidde Ahidars argument, waarmee hij een wetenschappelijke consensus fluks van tafel veegde. En die is helder: vanuit dierenwelzijnsoverwegingen is onverdoofd slachten onder alle omstandigheden onaanvaardbaar.

Lees meer Religie en Palestina bemoeilijken Brusselse formatie

Ook de radicaal-linkse PVDA kijkt naar boven, in een pleidooi tegen het verbod op onverdoofd slachten. God wordt daarbij vervangen door Ben Weyts (N-VA), Vlaams minister van Dierenwelzijn. ‘We zijn tegen omdat het wordt opgelegd door bovenaf. Weyts heeft dit niet gedaan uit dierenwelzijn, maar om gemeenschappen te stigmatiseren’, aldus Vlaams Parlementslid Jos D’Haese (PVDA) onlangs in het duidingsprogramma ‘Terzake’.

Stigma, nog zoiets religieus. Als zou een wetgeving een schandvlek zijn. Gek dat we dat niet bedenken bij een wet op openbare dronkenschap. Stigmatiseert die ook al wie alcohol drinkt?