Hopen op een regeerakkoord voor sterkere groei

Over een week zijn we eindelijk van deze hallucinante verkiezingscampagne af en kan hopelijk het debat beginnen over wat er echt doet: hoe gaan we meer welvaart creëren?

Om de koopkracht duurzaam te verhogen voor iedereen, om meer te investeren in infrastructuur, zorg of onderwijs, om hogere pensioenen mogelijk te maken en om de duurzame transitie te realiseren, is telkens meer economische groei nodig, niet minder. En de vooruitzichten op dat vlak zijn niet rooskleurig.

De voorbije twaalf maanden groeide de Belgische economie wel duidelijk sterker dan die in de landen rond ons, maar dat was vooral te danken aan tijdelijke factoren. Het expansieve budgettaire beleid en de sterker gestegen lonen (door de automatische loonindexering) resulteerden wel in een boost, maar ze zijn niet vol te houden.

Volgens de ramingen van het Internationaal Monetair Fonds (IMF) kan de Belgische economie tijdens de komende legislatuur bij ongewijzigd beleid rekenen op een gemiddelde groei van 1,25 procent per jaar. Dat is in de veronderstelling dat niets gedaan wordt aan de overheidsfinanciën en dat het begrotingstekort dus verder blijft oplopen. Dat kunnen we ons niet veroorloven. Europa zal aandringen op een budgettaire inspanning van 0,7 procent van het bruto binnenlands product (bbp) per jaar (of zo’n 4 miljard euro), wat onvermijdelijk zal wegen op de economische groei. Met zo’n inspanning kijken we eerder aan tegen een groeiverwachting van 0,9 procent per jaar. Dat is een van de laagste onder de industrielanden. Zo’n magere economische groei is eenvoudigweg te laag om nog maar een fractie van de vele verkiezingsbeloftes te kunnen waarmaken.

Als we opnieuw wachten tot de externe druk zo zwaar wordt dat we niet meer anders kunnen, zullen de noodzakelijke ingrepen alleen maar pijnlijker worden.

Na 9 juni moet de focus dan ook snel liggen op hoe we die economische groei - en dus onze welvaart - kunnen versterken. De recepten daarvoor zijn al lang bekend: meer mensen aan het werk, een dynamischer arbeidsmarkt met meer flexibiliteit en meer mobiliteit, een gunstiger ondernemingsklimaat met onder meer een vlotter vergunningsbeleid, meer productieve overheidsinvesteringen, (nog) meer inzetten op innovatie, beter onderwijs, meer digitalisering, een efficiëntere overheid… De meeste van die recepten zijn al met succes uitgetest in andere landen. Het komt er vooral op aan internationaal de best practices te verzamelen en daarrond een breed plan uit te werken.