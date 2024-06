Houthakker Bouchez

De MR-voorzitter woont niet in Brussel, maar wil daar wel zijn kijk op mobiliteit doordrukken.

Georges-Louis Bouchez neemt een vliegende start na de kiesoverwinning van zijn partij MR. Verwonderlijk is zijn liefde voor snelheid niet: hij is gek van snelle bolides. Zo vaak hij kan, gaat hij rondjes rijden op het circuit van Francorchamps. En die liefde voor ronkende motoren is bepalend voor zijn ideeën over mobiliteit.

Haakser kan een visie niet staan op die van Brussels minister Elke Van den Brandt (Groen). Zij wil met haar Good Move-plan net de druk van de auto verminderen. Niet zo’n gek idee voor een stad waar decennialang alles moest wijken voor het privéverkeer. En waar meer dan de helft van de bevolking geen auto heeft.

Populistische leugentjes

Maar Bouchez geeft graag plankgas. En eenmaal op dreef is het ver zoeken naar enige nuance in zijn discours, nooit zijn sterkste punt geweest. In een tv-interview verkondigde hij dat minister Van den Brandt ‘de wiskundige realiteit’ moest aanvaarden. Ze heeft minder stemmen dan de twintigste kandidaat op onze lijst, beweerde hij.

Dat bleek helemaal niet te kloppen: Van den Brandt haalde haast evenveel als de vierde liberale verkozene. Met dat soort populistische leugentjes toont Bouchez vooral dat hij het delicate systeem van evenwichten tussen de Vlaamse en Franstalige meerderheden niet wil respecteren. ‘De meerderheid moet zich uitspreken’, roept hij. ‘De Franstaligen willen Good Move weg!’ Daarmee communautariseert hij het debat, alsof de Vlaamse minister haar visie op mobiliteit wil opdringen aan de rest van de stad. Dat belooft voor de onderhandelingen met de Vlamingen. Zo laat de nog altijd Nederlandsonkundige belgicist Bouchez zien wat die van hem mogen verwachten.

Het kan geen kwaad te herinneren aan een merkwaardig voorval van twee jaar geleden in de Waalse regering, waarmee Bouchez zijn hoogsteigen kijk op mobiliteit illustreerde. De toenmalige liberale minister van Begroting, Jean-Luc Crucke, was zich ten volle bewust van de precaire financiële toestand van zijn gewest en had daarom maatregelen genomen tegen fiscale fraude. Hij wilde onder meer chauffeurs aanpakken die hun zware SUV onterecht als professioneel voertuig inschreven, waardoor ze maar 10 procent van de verplichte belastingen betaalden. De MR had die voorstellen tot twee keer toe goedgekeurd, tot voorzitter Bouchez onverwacht ging dwarsliggen.

Misschien kan de MR-voorzitter zich aansluiten bij de illegale straatracers die de buurt van het Atomium en Schaarbeek al jaren terroriseren. Of een heilige alliantie vormen met de communisten van de PVDA.

Eerlijk was hij in ieder geval: hij noemde de aanpak van fraudeurs openlijk ‘pesterij’ van zijn kiespubliek. Minister Crucke, die kort erna gedegouteerd zou verkassen naar Les Engagés, moest in opdracht van zijn voorzitter een sluipweg vinden om de bezitters van SUV’s te sparen.

Het moet een van de creatiefste excuses ooit geweest zijn om het gedrag van fraudeurs wit te wassen. Ergens werd een oud reglement gevonden dat aan elke inwoner van Wallonië het recht toekende minstens 30 keer per jaar hout te gaan kappen in Ardeense bossen en dat naar huis te vervoeren. Dat kan niet met een gewone auto en dus was het excuus gevonden voor de belastingvermindering voor niet-professionele SUV’s. Bouchez kreeg applaus van zijn frauderende achterban en reed tevreden naar Francorchamps.

Ademruimte

De liberale voorzitter woont niet in Brussel, maar wil daar nu zijn kijk op mobiliteit doordrukken. Voor het comfort van wie snel de stad in en uit wilde, werd Brussel verminkt, met de aanleg van stadssnelwegen en tunnels. ‘Wij gaan afgesloten pleinen en straten heropenen’, verkondigt Bouchez nu al. Misschien kan hij zich aansluiten bij de illegale straatracers die de buurt van het Atomium en Schaarbeek al jaren terroriseren. Of een heilige alliantie vormen met de communisten van de PVDA, die Good Move zien als een aanval op de werkmens.