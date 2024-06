India heeft een populaire leider nodig, want de uitdagingen zijn gigantisch

Voorzitter van de Eurasia Groep en GZero Media. Auteur van ‘Us vs. Them: The Failure of Globalism’.

India staat nog altijd voor enorme uitdagingen. Maar Narendra Modi's persoonlijke populariteit in het binnenland en de mogelijkheden die hij voor India heeft geopend in het buitenland zullen het land alleen maar aan belang doen winnen.

Hoewel zijn partij niet de verhoopte overweldigende zege behaalde, heeft Narendra Modi zich verzekerd van een zeldzame derde termijn als premier van India. Een gemakkelijke overwinning was het niet. Door de hoge inflatie en werkloosheid kon de oppositie, meer verenigd dan voorheen, Modi afschilderen als iemand die nauw aanschurkt bij het grootkapitaal. Omdat de vermogensongelijkheid is toegenomen, greep Modi sterker terug naar een vaak weerzinwekkend hindoenationalisme, wat hij vroeger vooral aan zijn ondergeschikten overliet. Daarnaast zijn de Indiase media meer gepolariseerd nu veel meer mensen hun nieuws online halen.

Modi zelf blijft veel populairder dan zijn partij. Hij heeft een reputatie opgebouwd van persoonlijke integriteit. Na tien jaar in functie is zijn naamsbekendheid groot. Belangrijk in een land met 1,5 miljard inwoners die tientallen talen spreken.

Hitte en vochtigheid

India heeft een populaire leider nodig, want het land staat voor gigantische uitdagingen. Over tien jaar zal het te maken krijgen met ernstige watertekorten. Een oplossing ligt niet voor de hand. Modi moet ervoor samenwerken met zwakke lokale overheden, waarvan vele afhankelijk zijn van belangen in de landbouw. Die is waterintensief in regio’s waar water al schaars is.

Dan is er nog de klimaatverandering. In India zijn deze zomer al temperatuurrecords gesneuveld. Aan de hitte en vochtigheid kunnen honderden miljoenen Indiërs onmogelijk ontsnappen. Daarbij komt de slechtste luchtkwaliteit ter wereld, een probleem dat alleen maar zal verergeren wegens de verwachte economische groei, de enorme behoefte aan energie en de hoeveelheden steenkool die daarvoor geproduceerd worden. Het resultaat is een toename van het menselijk leed in een land dat al meer dan zijn deel van de milieuschade heeft.

Vrouwen

De Indiase economie kampt ook met een groot structureel probleem: maar weinig vrouwen dragen ertoe bij. Minder dan een derde van de vrouwen op beroepsleeftijd werkt. Vrouwelijke CEO's of bestuursleden zijn er nauwelijks en slechts een klein deel van het risicokapitaal in het land gaat naar start-ups opgericht of geleid door vrouwen.

Een sterke demografie is volgens velen een cruciaal economisch voordeel. Maar als de helft van de bevolking zo moeilijk toegang krijgt tot de formele economie, is dat potentieel nog lang niet aangeboord.

In het jongste rapport van het Wereld Economisch Forum over de genderkloof staat India op plaats 127 van 146 landen, achter Bangladesh, Nepal en Sri Lanka. Een grote plattelandsbevolking, de verlammende armoede en conservatieve sociale waarden staan een eenvoudige oplossing in de weg. Een sterke demografie is volgens velen een cruciaal economisch voordeel, vooral in vergelijking met China, Japan en enkele van de grootste economieën van Europa. Maar als de helft van de bevolking zo moeilijk toegang krijgt tot de formele economie, is dat potentieel nog lang niet aangeboord.

Instabiliteit

Te veel van de 1,5 miljard Indiërs leven nog altijd in armoede. In 2023 stond India op de 111de plaats van 125 landen op de Global Hunger Index. Terwijl China een middeninkomensland is geworden, is lang niet zeker dat ook India die weg opgaat. Door alle structurele uitdagingen ontwikkelt het zich mogelijk niet zoals Modi belooft. Dat maakt het kwetsbaarder voor sociale en politieke instabiliteit, deels gevoed door het hindoenationalisme dat Modi zelf heeft versterkt.

Toch heeft de geopolitieke positie van India ook onmiskenbare voordelen. Modi's regering zal blijven profiteren van de trend die Indiërs ‘China +1’ noemen: om de risico's voor de productie en de toeleveringsketen te beperken verhuizen zowel westerse als Aziatische landen aantrekkelijk bedrijfsactiviteiten en investeringen graag van China naar India. Veel multinationals zien India niet alleen als een volwaardig alternatief voor kapitaalinvesteringen op lange termijn, maar ook als een aantrekkelijke markt op zich.

De binnenlandse investeringen in infrastructuur blijven vooralsnog achter bij die van China, maar de kloof wordt kleiner. Dankzij grote nieuwe snelwegen, bruggen en tunnels kent Mumbai een minder druk verkeer dan veel andere wereldsteden. Er zijn minder onderbrekingen van elektriciteit, data en internet. India is China niet, maar de dagelijkse bedrijfsvoering wordt niet langer geregeld verstoord. India heeft ook vooruitgang geboekt in de productie van duurdere producten, met de export van motorfietsen, auto's en andere goederen die voldoen aan eerder onbereikbare internationale kwaliteitsnormen.