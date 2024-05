Ivan Van de Cloot | Europa moet beter

De achterstand van de Europese economie op de Amerikaanse verontrust velen. De subsidies in Europa zijn klein bier tegenover de investeringsboom in de Amerikaanse privésector, schrijft Ivan Van de Cloot.

Het lijkt maar niet door te dringen hoe groot de internationale achterstand is van de economieën van de EU. Misschien helpt het ze voor te stellen als Amerikaanse deelstaten. Volgens het bruto binnenlands product (bbp) per hoofd staat Duitsland op de positie van de 38ste staat in de VS, Oklahoma. Hetzelfde geldt voor België. Voor Frankrijk is dat de 48ste staat, het arme Arkansas. In 2000 was dat nog de 31ste plaats voor Duitsland en de 36ste voor Frankrijk. Dat de Europese landen zo laag in het Amerikaanse peloton staan, is ontnuchterend.

De economische onderprestatie van Europa baart beleidsmakers al lang zorgen. In de jaren 90, toen de methodes om groei te onderzoeken verbeterden, bleken de rigide distributiesector en allerlei andere concurrentiebeperkende obstakels onderschat te worden. Dat vormde toen een argument voor eurofielen om te pleiten voor de muntunie. Die zou allerlei fricties en obstakels verhelpen en meer economische vooruitgang mogelijk maken.

Of dat echt gebeurd is, is moeilijk exact te bepalen. Uiteraard worden uit de euro baten gepuurd, maar er waren ook aanzienlijke kosten. De euroconstructie bleek weeffouten te bevatten die ten tijde van de eurocrisis veel schade hebben aangericht.

De voorbije jaren hebben aangetoond dat de economie van de eurozone niet goed presteert. Volgens het Internationaal Monetair Fonds ligt het inkomensniveau per hoofd van de bevolking in koopkrachtpariteitstermen in Europa een derde onder dat in de VS. De kloof tussen de EU en de VS lijkt alleen maar te groeien.

Het groeiverschil is nog groter geworden na de dubbele schok van de pandemie en de oorlog in Oekraïne. De Amerikaanse economie leefde sindsdien met 8,7 procent op, meer dan het dubbele van de stijging van 3,4 procent in het nationaal inkomen van de eurozone. Die kloof, en wat gebeurt als ze doorzet, verontrust velen.

Vergrijzing

De industrie wordt bij ons te vaak als een deel van het probleem voorgesteld. Dat is fout. De industrie is geen deel van het probleem, maar van de oplossing. Onze industrie is broodnodig om enkele grote maatschappelijke uitdagingen te lijf te gaan. Maar een pletwals van regulering zet industriële bedrijven onder druk om te delokaliseren.

We weten al lang dat de vergrijzing van de bevolking in de EU veel harder zal toeslaan dan in de VS. Voor elke oudere zijn er in Europa minder dan twee werkenden. In de VS zijn er dat vier. Zolang dat we er ook niet in slagen de werkzaamheidsgraad van migranten in de EU fors te verhogen, kan immigratie ook niet veel verschil maken, tenzij erg selectief.

Ook de ontwikkeling en adoptie van nieuwe AI-technologie verloopt in de EU veel trager. In die mate dat de persiflage dat de VS de software leveren, China de hardware levert en de EU discussieert over regulering elke dag pijnlijker overkomt.

Pas nu begint door te dringen dat de Europese Unie tegelijk met de Green Deal van meet af aan tegelijk op een Industriële Deal had moeten inzetten.

De regeldruk verhindert zoveel in Europa wat in de Verenigde Staten zonder obstakels kan. Overheden van allerlei niveaus komen met voorschriften die een dynamische economie ondermijnen. Een captain of industry vertelde me recent dat een vergunningsprocedure in de EU al anderhalf jaar liep, terwijl een gelijkaardige procedure in de VS na drie maanden in kannen en kruiken was.

De Europese Unie spendeert al jaren miljarden aan de Green Deal. Pas nu begint de boodschap door te dringen dat ze van meet af aan tegelijk op een Industriële Deal had moeten inzetten. Een cruciale component daarbij is een onderbouwde energiestrategie, met voor de industrie aanvaardbare energieprijzen. Voor België impliceert dat ten minste het maximaal openhouden en opnieuw openen van ondoordacht gesloten kerncentrales.

De Europese mandarijnen denken dat we er zijn als ze het luik met subsidies in Europa overnemen. In werkelijkheid is dat klein bier tegenover de investeringsboom in de Amerikaanse privésector. We moeten ons vooral afvragen waarom de privé-investeringen in de industrie er zo veel hoger liggen dan bij ons. Dat ligt heus niet alleen aan de steun uit de Inflation Reduction Act, maar aan een veel dynamischer ondernemersomgeving.