Kraaienest | 1,9 miljoen 20- tot 64-jarigen niet aan het werk

Als we naar een werkzaamheidsgraad van 80 procent willen, moet het activeringsbeleid ook mikken op de arbeidsongeschikten.

Meer mensen aan het werk is al jaren een terugkerende doelstelling van onze regeringen. Dat zal ook zo blijven voor de nieuwe federale regering. Het ziet ernaar uit dat die het streefdoel van een werkzaamheidsgraad van 80 procent (tegen 2030) van de regering-De Croo overneemt.

In 2023 kwam de Belgische werkzaamheidsgraad uit op 72,1 procent. Daarmee zaten we toen 535.000 werkenden onder de 80 procentdoelstelling.

In 2023 waren er een kleine 300.000 actieve werklozen. Zowat de helft van hen was al langer dan twee jaar werkloos. Een beperking van de werkloosheidsuitkering in de tijd zal er niet zomaar toe leiden dat die werkzoekenden allemaal meteen aan het werk gaan. Bij de inperking van de wachtuitkering voor afgestudeerden ging ongeveer een derde aan het werk.