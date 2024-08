Laatbloeier Luc Haekens | Eindelijk baas

Luc Haekens wil ondernemer worden op zijn 55ste. Zijn eerste werknemer heeft het ondernemen een stuk prettiger gemaakt, al is de druk ook toegenomen.

Na veel gesprekken met collega-ondernemers en vooral mijn boekhouder heb ik de knoop doorgehakt: ik heb iemand in dienst genomen. Felicitaties aan mezelf.

Een mensenleven staat vol mijlpalen. Een diploma halen, de eerste kus, al dan niet in die volgorde, de eerste keer seks, trouwen, een kind krijgen, scheiden, enzovoort. Voor een ondernemer hoort daar dus ook de eerste keer iemand in dienst nemen bij.

Helemaal alleen ondernemen in een sector waar je dagelijks creatief moet zijn, is niet ideaal. Een sparringpartner is geen overbodige luxe. Toch ging aan de beslissing heel wat wikken en wegen vooraf.

Mijn sector draait grotendeels op freelancers. Je huurt ze in als je een opdracht hebt en rekent de prijs door aan de klant. Liefst met nog wat winst erbovenop. Voor een simpele video heb je een cameraman, een klankman en monteur nodig. Allemaal hebben ze een dagprijs. En dan hebben we het nog niet eens over een regisseur.

Me laten aanspreken als 'commendatore', zoals Enzo Ferrari, dat leek me wel wat. Maar Pauline heeft daar een andere mening over.

Iemand in dienst nemen kost een paar duizend euro per maand, maar als hij of zij kan filmen, monteren en inzicht genoeg heeft om te regisseren, worden mijn video’s goedkoper. Op voorwaarde dat ik genoeg werk en klanten heb natuurlijk.

Pauline heet ze, mijn eerste werknemer. Voor mijn part mocht het ook een Paul zijn. Ik zocht vooral een creatieve geest die tegelijk handig is met een camera en zich thuis voelt in een montagestudio.

In een film over mijn Italiaanse collega-ondernemer Enzo Ferrari zag ik dat Enzo zich door iedereen liet aanspreken als commendatore. Dat leek me wel iets voor mij, maar daarin verschillen Pauline en ik van mening. Op andere vlakken ook. Pauline gaat op de rem staan als ik te snel wil gaan met een project waaraan zij twijfelt en kan me enthousiast maken over iets waar ik dan weer mijn twijfels bij heb.

Vijf Paulines of Pauls

Ondernemen is daardoor een stuk prettiger geworden. Maar de druk is ook toegenomen. Ik moet omzet genereren, niet alleen om mijn personeelslid te betalen, maar ook om het te houden. Want hoe aangenaam ik als gezelschap ook mag zijn, jonge mensen hechten meer dan ooit belang aan een fijne sfeer op het werk. En een werkomgeving met vijf mensen is nu eenmaal gezelliger dan een met twee. Het wordt dus bijna een verplichting om te groeien en nog een paar anderen in dienst te nemen.

Als ik hardop mijmer over extra personeelsleden in het bijzijn van ondernemers, krijg ik meestal dezelfde reactie. Dream on.

In mijn stoutste dromen heb ik over een paar jaren een vijftal Paulines in dienst. Ze mogen ook Paul heten, zolang ze maar creatief en gemotiveerd zijn, en op tijd eens goed kunnen lachen. Ik zie ons samenwerken in een gezellig Brussels kantoor, met uitzicht op een autovrij pleintje en een paar koffiebars, waar we ’s middags samen een broodje eten op het terras.

Als ik daarover hardop mijmer in het bijzijn van ondernemers die al lang vijf of meer medewerkers in dienst hebben, krijg ik meestal dezelfde reactie. Dream on. Of ze komen met dat Chinese spreekwoord waar men een concurrent vooral veel personeel toewenst. Vorige week zei iemand nog dat mocht hij opnieuw beginnen, hij dat zou doen in een sector waar geen personeel nodig was. Helemaal alleen, geen miserie.

Laat me nog even dromen, denk ik, terwijl ik een zak chips opentrek voor mijn voorlopig enige personeelslid. We moeten samen een video afwerken, en bij film hoort een zak chips, zeg ik haar. Helemaal mee eens, commendatore, antwoordt ze grijnzend.

Laat ze maar zeuren, die Chinezen.