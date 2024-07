Managing director van A Seat At The Table

In Frankrijk is elke zet van Kylian Mbappé een staatszaak. De 'catastrophe' waarvoor hij waarschuwde, is afgewend.

De Franse president zetelt in het Élysée, maar de ongekroonde keizer van de Vijfde Republiek resideert in een luxueus penthouse in Neuilly-sur-Seine, een exclusieve buitenwijk in het Parijse 16de arrondissement. In de aanloop naar de vervroegde parlementsverkiezingen werd reikhalzend uitgekeken naar een reactie van de nationale volksheld Kylian Mbappé. Dagenlang werd druk gespeculeerd of de Real Madrid-ster een publiek statement zou maken over het succes van het extreemrechtse Rassemblement National (RN) in de eerste verkiezingsronde.

Net als zijn roemruchte voorganger Zinédine Zidane is de kapitein van Les Bleus een product van de Franse banlieues. Van de troosteloze speelpleintjes in de betonnen jungle van Seine-Sant-Denis dribbelde hij zich een weg naar internationale faam en succes. Beide spelers met Algerijnse roots groeiden uit tot iconen nadat ze hun land met hun technische dribbels, tactisch inzicht en ongeëvenaard aanvallend vermogen een wereldbeker voetbal schonken in respectievelijk 1998 en 2018.

In Frankrijk is elke zet van Zizous troonopvolger een staatszaak. Toen Mbappé eerder dit jaar zijn overstap van Paris Saint-Germain naar Real Madrid wereldkundig maakte, vorderde president Macron hem naar het Élysée voor een overleg, samen met de Qatarese emir en PSG-eigenaar Nasser Al-Khelaifi.

Macron versus moslims

De tegenvallende resultaten van het linkse blok en de centrumpartijen in de eerste verkiezingsronde werd geweten aan de lage opkomst bij jonge kiezers en Franse moslims. Die laatste groep leeft al jaren in onmin met president Emmanuel Macron. Die vaardigde in de nasleep van de aanslagen op Charlie Hebdo (2015) en de Bataclan (2016) en onder impuls van het succes van het RN in de peilingen verstrekkende maatregelen uit die Franse moslims viseren.

Volgens een rapport van de Britse ngo Cage UK werden onder Macrons ‘systematische obstructiebeleid’ en de ‘antiseparatismewet’ duizenden verenigingen, scholen, liefdadigheidsorganisaties en ondernemingen van Franse moslims onterecht geviseerd, vervolgd en ontbonden. Het bekendste slachtoffer van Macrons mccarthyisme is het Collectif contre l’islamophobie en France (CCIF), een ngo die jarenlang de strijd met extreemrechts aanging en juridische bijstand verleende aan slachtoffers van racisme en islamofobie.

In zijn poging religieus extremisme te bekampen gooide Macron het kind met het badwater weg.

In zijn poging religieus extremisme te bekampen, gooide Macron het kind met het badwater weg. In plaats van religieuze fanatici en gewelddadige extremisten te bestrijden, schoten lokale overheden op prominente figuren, instellingen en organisaties die te veel uiting gaven aan hun islamitische geloofsbelevenis. Jordan Bardella, de partijvoorzitter van het RN en de man van wie gedacht werd dat hij de parlementsverkiezingen zou winnen, wil daar nog een schepje bovenop doen door islamitische klederdracht in de publieke ruimte te bannen, moskeeën te sluiten en imams te deporteren.

Hartelijke gesprekken met Le Pen

Nu extreemrechtse partijen de verkiezingsoverwinningen aan elkaar rijgen - Giorgia Meloni in Italië, Geert Wilders in Nederland, het AfD in Duitsland en het Vlaams Belang in Vlaanderen - proberen moslims in Europa zich voor te bereiden op een toekomst met extreemrechtse machtsdeelname. Mohamed Al-Issa, de topman van de Moslim Wereld Liga, de grootste moslimvertegenwoordiging ter wereld, kwam met de verrassende ontboezeming dat hij geregeld hartelijke gesprekken voert met Marine Le Pen, het gezicht van het RN. Hij riep de Franse moslims op in dialoog te blijven gaan met extreemrechts en zich te houden aan de wetten en gebruiken van de Franse Republiek.

Vanuit de catacomben van het stadion riep Mbappé jonge kiezers op te gaan stemmen. Een eventuele overwinning van het RN noemde hij een catastrofe.