Ook Duitse vergrijzing is tikkende tijdbom

In 2018 beloofde kanselier Angela Merkel dat de Duitse pensioenen tot 2025 niet zouden dalen. Haar opvolger Olaf Scholz herhaalde die belofte en sloot een verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd uit. Maar wie gaat dat betalen?

Aan het begin van dit millennium slaagde Nederland er voor eerst in het onderwerp vergrijzing en de gevolgen voor de overheidsfinanciën hoog op de agenda van de Europese Raad te zetten. Als jonge ambtenaar bij het ministerie van Financiën deelde ik in de feestvreugde daarover. Meer dan twee decennia later is het thema actueler dan ooit - en helaas verre van opgelost.

De aandacht voor de (on)houdbaarheid van de overheidsfinanciën is terug, onder meer door de buitensporigtekortprocedures die de Europese Commissie heeft opgestart. Niet alleen tegen Frankrijk en België, maar tegen een hele reeks Europese landen. Toch hebben de financiële markten de - toch vrij zichtbare - kostprijs van de vergrijzing, investeringen in defensie en de energietransitie nog altijd niet volledig in beeld. De Europese Centrale Bank (ECB) berekende dat daarvoor in de hele eurozone jaarlijks een inspanning van 3 procent van het bruto binnenlands product (bbp) nodig is.

Duitsland heeft - op papier - de verwachte bevolkingskrimp kunnen beperken door de immigratie van de afgelopen jaren, maar dat neemt niet weg dat de vergrijzing zal leiden tot extra kosten. Volgens de ECB gaat het om bijna 2 procent van het bbp per jaar. De pensioenen zijn een tikkende tijdbom.

Het is er bovendien nog erger mee gesteld dan het cijfer van de ECB doet vermoeden. Volgens het wettelijke pensioenstelsel krijgen werknemers na een carrière van 45 jaar bijna 50 procent van hun gemiddelde salaris. Maar omdat de meeste Duitsers geen 45 jaar hebben gewerkt, ligt het daadwerkelijke pensioen veel lager. In 2023 ging het gemiddeld om 1.200 euro per maand voor mannen en 800 euro voor vrouwen. Ambtenaren krijgen meer dan 70 procent van hun laatst verdiende salaris, gemiddeld rond 3.200 euro per maand. Omdat Duitsland een pay-as-you-gostelsel heeft, moeten de mensen die op dit moment werken instaan voor de huidige pensioenen. Dat model werkt goed bij een groeiende bevolking, maar niet bij een krimp en bij economische stagnatie.

Omdat de bijdragen van de werkende bevolking niet volstaan om de pensioenen te betalen, stort de Duitse overheid jaarlijks meer dan 170 miljard euro in het pensioenstelsel, zo’n derde van het budget. Dat bedrag zal de komende jaren fors stijgen. In 2024 viert een recordaantal mensen zijn 60ste verjaardag. Tot 2030 gaan 5 tot 7 miljoen babyboomers met pensioen. Terwijl nu drie werkenden voor één gepensioneerde betalen, zijn dat er in 2030 nog maar twee.

De vergrijzingsgolf is pas begonnen en heeft iets weg van een frontale botsing in slow motion, maar iedereen lijkt weg te kijken.

Bovendien is de vergrijzingsgolf pas begonnen. Ze heeft iets weg van een frontale botsing in slow motion, maar iedereen lijkt weg te kijken. In 2018 beloofde de toenmalige bondskanselier Angela Merkel nog dat de pensioenen tot 2025 niet zouden dalen. Haar opvolger Olaf Scholz herhaalde die belofte en sloot een verhoging van de pensioengerechtigde leeftijd uit. Maar wie gaat dat betalen?

In een vergrijzende maatschappij zijn de ouderen een belangrijke politieke machtsfactor. Elke stap om het pensioenstelsel in Duitsland houdbaarder te maken - een verlaging van de pensioenen of een verhoging van de bijdrage of de pensioengerechtigde leeftijd - doet pijn. Een andere mogelijkheid is uitstelgedrag, waarbij een hogere overheidsschuld alles opvangt. Geen van beide zijn aantrekkelijk voor politici, maar niets doen is niet langer een optie.

De jonge ambtenaar in mij is gefrustreerd en denkt aan wat de Rolling Stones, zelf ruim boven de 80 en nog altijd aan het werk zonder staatspensioen, ons voorhielden: 'Time Waits for No One.’