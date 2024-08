Scholz bidt dat de Duitse misère eindelijk stopt

Het EK Voetbal was voor de Duitse nationale ploeg een teleurstelling, maar met de toestand van de economie is het nog veel erger gesteld. Bondskanselier Olaf Scholz bidt dat het goed komt. 'Wat ziet hij dat ik niet zie', vraagt ING-econoom Carsten Brzeski zich af.

Wat een verschil twee maanden maken. Eind mei verheugden veel Duitsers zich op het EK voetbal in de hoop van een nieuw zomersprookje. Nu, twee maanden later, is de droom voorbij. Het nationale voetbalteam kon, na wat pech en de heilige hand van Marc Cucurella, de biezen pakken na de kwartfinale. Ook de economie is weer terug naar waar het een half jaar geleden stond: het zorgenkind van de eurozone.

Misschien ligt het aan mij. Sinds ik terug ben van heel kort weggeweest, vallen alle Duitse conjunctuurindicatoren fors tegen. De lichte opleving, die sommigen aan het begin van het jaar zo graag wilden zien, is alweer verdwenen. Op dinsdag was de schok zelfs nog groter: de Duitse economie is in het tweede kwartaal zelfs gekrompen. Wat is er toch aan de hand? De schuld, net als bij het EK, aan anderen wijten, zoals Marc Cucurella of een penalty weigerende Engelse scheidsrechter, kan helaas niet.

Wishful thinking

Er is een aantal redenen voor de maar niet stoppende Duitse misère. De eerste is het te grote optimisme van de eerste maanden, die eerder wishful thinking was. De verrassende groei van de economie in het eerste kwartaal, was vooral het gevolg van een neerwaartse herziening van de vierde kwartaalcijfers. Naast een onverwacht zachte winter, die de bouwsector ook in een ongewoon seizoen een steun in de rug gaf.

De stijging van de conjunctuurindicatoren in de eerste maanden van het jaar, weerspiegelde vooral dan weer de hoop dat de mondiale economie weer zou aantrekken en in Duitsland alles weer zou terugkeren naar het oude normaal.

Het bleken twee misvattingen. In plaatse van een bloeiende mondiale economie is er een vertraging van de Chinese economie, nieuwe handelsconflicten, hoge inflatie en politieke onzekerheid. Onzekerheid niet alleen vanwege Oekraïne, de politieke situatie in Frankrijk of de mogelijke gevolgen van de Amerikaanse verkiezingen, maar ook vanwege beleidsonzekerheid in Duitsland zelf. Onduidelijkheid over bezuinigingsplannen, het begrotingsbeleid, de groene transitie en publieke investeringen in het algemeen.

Stilstand

Om deze reden houden bedrijven in de zomer van 2024 de vinger op de knip. Het aantal faillissementen onder kleine bedrijven neem toe. En zelfs het EK voetbal sloeg geen deuk in de portemonnee van de consument. Vier jaar na het uitbreken van de pandemie staat de Duitse economie op hetzelfde niveau als eind 2019. Een stagnatie van meer dan vier jaar. Naast pandemie, oorlog(en) en energiecrises is ook een geleidelijke verlies aan internationale concurrentiekracht in de afgelopen tien jaar een reden voor de economische neerwaartse trend.

Het kan niet vaak genoeg worden gezegd: bidden heeft geen zin, de waarheid direct in de ogen kijken wel. Carsten Brzeski ING-econoom

De Duitse regering houdt nog steeds vast aan het verhaal dat Duitsland gewoon een pechperiode heeft. Bondskanselier Scholz zei in de laatste persconferentie voor zijn vakantie nog dat het wel goed komt. In de pers genoemd het ‘gezond bidden van de economie’. Wat ziet Scholz dat ik niet zie? Begint de oplossing niet bij een goede probleemanalyse? De waarheid is dat Duitsland op de nieuwste ranglijst voor internationale concurrentiekracht naar plaats 24 is gedaald en op het gebied van digitalisering op het niveau van Brazilië of Venezuela zit.

