State of the Union | Bromance tussen Trump en Musk voorspelt onheil

Nu Donald Trump met lede ogen moet aanzien hoe Kamala Harris de nieuwe publiekslieveling wordt, stort hij zich in de armen van de ondernemer Elon Musk. Hun alliantie is wel eerder een verstandshuwelijk dan echte liefde.

Donald Trump kniest en pruilt. Nu Joe Biden uit de presidentsrace is gestapt, gedraagt hij zich als een verongelijkte kleuter. Het is allemaal niet eerlijk, vindt hij. Minder dan een maand geleden waande hij zich nog onklopbaar. Hij had niets of niemand nodig om het Witte Huis terug te winnen op 5 november. Hij overleefde nipt een aanslag, koos met J.D. Vance een miniversie van zichzelf als kandidaat-vicepresident en de Republikeinse Conventie was één groot Trump 'lovefest'.

Nu huidig vicepresident Kamala Harris zijn nieuwe tegenstander is, lijkt alles wel om zeep. Het grote geld stroomt nu binnen bij de Democraten, Harris' campagnebijeenkomsten trekken heel veel volk, haar running mate Tim Walz valt in de smaak en het enthousiasme kan niet meer stuk nu ook de opiniepeilingen beter en beter worden voor Harris.

Dankzij Musk en X kan Trump een veel groter publiek bereiken en opnieuw de dagelijkse nieuwscyclus domineren.

Nu Trump maar moeilijk vat krijgt op de populaire Harris - een zelfverzekerde, intelligente en vrolijke zwarte vrouw die een generatie jonger is en ook nog eens goed in haar vel blijkt te zitten - probeert hij wanhopig opnieuw het initiatief te nemen.

Op popsterren als Taylor Swift, Ariana Grande, Bruce Springsteen en Beyoncé kan hij daarvoor niet rekenen, maar wel op Elon Musk. De oprichter van de autobouwer Tesla en het ruimtevaartbedrijf SpaceX is niet alleen de rijkste man ter wereld, hij is sinds een paar jaar ook de eigenaar van de socialemediagigant X, het vroegere Twitter.

Complete ironie

Trump en Musk hebben een woelige geschiedenis. In de zomer van 2022 zei Musk nog dat het tijd was voor Trump om 'zijn hoed op te hangen en de zonsondergang tegemoet te varen'. Later steunde hij openlijk Ron DeSantis, Trumps aartsrivaal bij de Republikeinen, als presidentskandidaat. Hij lanceerde ook diens campagne op X, die verstoord werd door technische problemen. Trump was er toen als de kippen bij om Musk en DeSantis uit te lachen.

De ironie was dan ook compleet toen Musk maandag met bijna een uur vertraging wegens technische stoornissen een gelijkaardig onderonsje organiseerde op X Spaces met Trump. Musk stelde af en toe een vraag, maar Trump gebruikte het bijna twee uur durende 'gesprek' om over van alles en nog wat zijn mening te geven en zich zo terug in de campagne te knokken.

De volgende dag maakte Musk zich sterk dat bijna 1 miljard (!) mensen op de een of andere manier mee waren met het gesprek op X Spaces. Trump sprak van een absoluut record in de geschiedenis van de mensheid. Sinds begin deze week is hij trouwens na een lange afwezigheid weer actief op X, waar hij bijna 90 miljoen volgers telt. Op zijn eigen socialemediaplatform Truth Social heeft hij er naar schatting 5 tot 7 miljoen.

Musk heeft meer dan 190 miljoen volgers op X en de algoritmes zijn zo ingesteld dat vrijwel elke post van hem door bijna iedereen wordt gezien. Dankzij Musk en X kan Trump dus een veel groter publiek bereiken en opnieuw de dagelijkse nieuwscyclus domineren.

Gulle subsidies

Het voorbije jaar toonde Musk zich ook steeds bezorgder over thema’s die nauw aansluiten bij de Trump-campagne: censuur door de overheid, verzet tegen illegale immigratie, klachten over de ‘oude’ media en een groeiende verontwaardiging over ‘woke’ ideeën.

Maar Musk wil Trump er ook van overtuigen Bidens gulle subsidies voor de energietransitie niet te schrappen, want Tesla vaart daar wel bij. Hij wil trouwens dat Trump als president nog verder gaat met hogere handelstarieven, omdat Tesla de concurrentie met de goedkopere elektrische auto's uit China niet langer aankan.

Musk is ook bang dat een Harris-Walz-administratie het gemakkelijker zal maken voor werknemers om zich aan te sluiten bij een vakbond en hem het leven zuur zal maken door X opnieuw te dwingen de inhoud te modereren.

Trump en Musk hebben elkaar dus gevonden. Hun alliantie is wel eerder een verstandshuwelijk dan echte liefde. Maar laat er geen twijfel over bestaan: Musk zal niet nalaten ook de vele complottheorieën van Trump over ‘gestolen stemmen’ en ‘illegale praktijken’ op 5 november te promoten op X, zeker als Harris aan het langste eind trekt.