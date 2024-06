State of the Union | Het wordt menens tussen Trump en Biden...

Bevrijd van het rechterlijk spreekverbod neemt Donald Trump weer vrijuit het woord en maakt hij het meeste enthousiasme los. Kan een fel verouderde Joe Biden dat in één debat rechttrekken?

Nu Donald Trump officieel veroordeeld is nadat hij vorige week in New York schuldig werd bevonden over de hele lijn, valt het team-Biden hem daar frontaal op aan. Tijdens het zes weken durende proces hield de president de lippen op elkaar bij vragen over de gerechtelijke perikelen van zijn voorganger. Twee dagen na de uitspraak noemde zijn campagneteam Trump een ‘veroordeelde misdadiger’, die ‘ons rechtssysteem zou vernietigen, onze democratie verwoesten, onze economie manipuleren voor zijn miljardairsdonoren en het idee van Amerika zou aanvallen’.

De zoon van de president, Hunter Biden, is ondertussen ook voor de rechtbank verschenen wegens illegaal wapenbezit. De ironie kan tellen. Hoewel hij niets te maken heeft met de rechtszaak tegen zijn zoon, doen de Republikeinen er alles aan om vader Biden erbij te betrekken. Na zijn veroordeling verwees Trump naar de rechter als ‘de duivel’ en noemde hij zichzelf het politieke slachtoffer van een showproces, georkestreerd door Bidens ministerie van justitie. Maar als Biden zich bezighoudt met het manipuleren van gerechtelijke uitspraken, waarom gebruikt hij zijn presidentiële macht niet om zijn zoon te pardonneren? Niemand twijfelt eraan dat Trump dat in Bidens plaats al lang had gedaan voor zijn dochter Ivanka.

Wellicht is het nog te vroeg om te zien hoe dat alles de verkiezingen beïnvloedt. De opiniepeiler YouGov stelde in april vast dat amper 17 procent van de Republikeinse kiezers vond dat een veroordeelde persoon president van Amerika moet kunnen worden. Deze maand is dat al opgeschoven naar 58 procent. De trend is duidelijk, maar 95 procent zal dat cijfer niet worden. Volgens een peiling van Reuters/Ipsos net na de veroordeling was 10 procent van de geregistreerde Republikeinen en 25 procent van de onafhankelijke kiezers minder geneigd op Trump te stemmen vanwege het vonnis. De krant The New York Times ziet Trump ongeveer 7 procent van zijn kiezers verliezen.

Staatsman Biden

Bidens officiële agenda in juni en juli staat vol belangrijke internationale afspraken. Van zijn staatsbezoek aan Frankrijk ter ere van de 80ste verjaardag van D-Day over de G7 in het Italiaanse Puglia tot de 75ste verjaardag van de NAVO in Washington: Biden is duidelijk van plan zich als een gerespecteerd staatsman te onderscheiden van Trump, de veroordeelde crimineel.

De laatste dag van de NAVO-top, op 11 juli, valt ook samen met de strafuitspraak voor Trump. Een gevangenisstraf zal het niet worden - Trump heeft een blanco strafblad -, eerder een voorwaardelijke celstraf, een boete of gemeenschapsdienst. De schaduw van Trump zal in elk geval boven het verjaardagsfeest van de Atlantische alliantie hangen.

Vier dagen later begint de Republikeinse conventie in Milwaukee in Wisconsin, waar Trump en zijn running mate officieel worden aangeduid als kandidaat-president en -vicepresident.

Republikeinse analisten maken zich sterk dat de veroordeling uiteindelijk weinig zal uitmaken voor de verkiezingen. Maar in een nipte race telt elke stem. Het Republikeinse kamp wijst graag op de miljoenen dollars die Trump binnenhaalt voor zijn campagne, van zowel miljardairs als van honderdduizenden nieuwe kleine donoren. Hij blijft ook veel volk aantrekken op zijn campagnebijeenkomsten en zijn aanhangers zijn jonger en diverser dan in 2016 of in 2020. De 77-jarige Trump, die nog altijd geen tekort aan energie blijkt te hebben, weet het meeste enthousiasme los te maken.

