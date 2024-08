State of the Union | Kan Kamala Harris ook de arbeidersklasse overtuigen?

Nadat Kamala Harris Joe Biden verving als kandidaat voor het Witte Huis zijn de Democraten omhooggeschoten in de peilingen. 'Maar als Harris het wil halen van Donald Trump zal ze moeten opschuiven naar het centrum om zo de 'working class vote' in de swingstaten te kunnen overtuigen', schrijft Matthias Matthijs vanuit Washington DC.

A week is a long time in politics. Het citaat is toegeëigend aan voormalig Brits Labour-premier Harold Wilson, die tijdens de jaren ‘60 en ‘70 tweemaal aan de macht was. In de Amerikaanse politiek was een week in juli het verschil tussen dag en nacht voor zowel Democraten als Republikeinen.

De auteur

Matthias Matthijs is hoogleraar Internationale politieke economie aan de Johns Hopkins Universiteit in Washington DC.

Matthias Matthijs is hoogleraar Internationale politieke economie aan de Johns Hopkins Universiteit in Washington DC. De kwestie

De kwestie

De Republikeinen zijn in paniek, want de Democraten zijn helemaal terug sinds vicepresident Kamala Harris Joe Biden is opgevolgd als kandidaat voor het Witte Huis.

De conclusie

Als Harris wil winnen, moet ze zich richting op de arbeidersklasse in de strijdstaten en zal ze naar het centrum moeten opschuiven.

Als Harris wil winnen, moet ze zich richting op de arbeidersklasse in de strijdstaten en zal ze naar het centrum moeten opschuiven.

Op maandag 15 juli kondigde een euforische Donald Trump aan dat hij JD Vance – een miniversie van hemzelf – had aangeduid als running mate. Trump had net een aanslag overleefd en voelde zich onsterfelijk en onklopbaar, zeker tegen president Joe Biden, die een paar dagen later bedlegerig was met covid. Op zondag 21 juli liet Biden weten via sociale media dat hij zijn herverkiezingscampagne opschortte en plaats ruimde voor de volgende generatie. Hij sprak daarbij expliciet zijn steun uit voor zijn vicepresident, Kamala Harris.

In recordtijd sloot de Democratische partij de rangen en schaarde zich achter Harris, die na een paar dagen de nominatie al op zak had. De discussie verschoof al snel naar wie het ideale profiel heeft om haar vicepresident te worden. Het was bijna alsof je een collectieve zucht van opluchting kon horen in elk Democratisch huis in de Verenigde Staten.

Harris-effect

In een paar dagen haalde Harris meer dan 200 miljoen dollar op in politieke donaties. De campagnebijeenkomsten van Kamala zijn bijna elektrisch op het gebied van enthousiasme en kunnen gemakkelijk concurreren met Trump qua menigte. Tien dagen nadat Biden de handdoek in de ring gooide, tonen nu ook de opiniepeilingen aan dat er wel degelijk een 'Harris-effect' is.

Terwijl Trumps entourage twee weken geleden nog droomde van blauwe staten New Jersey en Virginia rood te kleuren in november, begint men nu te vrezen dat swingstaten als Georgia en Arizona – die duidelijk naar de Republikeinen neigden in de laatste maanden – wel eens verloren kunnen zijn.

Het script is volledige veranderd. Nu de 81-jarige Biden weg is, is de 78-jarige Trump plots de veel te oude kandidaat. Een ouderwetse blanke vent, met vreemde opvattingen, neemt het nu plots op tegen een flinke zwart-Aziatische vrouw die een generatie jonger is. Harris is de scherpe openbare aanklager: het antidotum tegen Trump, de veroordeelde misdadiger. Op sociale media regent het pro-Harris memes.

Weird

Na in zak en as te hebben gezeten de laatste zes maanden, zijn de progressieve opiniemakers plots wakker. Kamala en haar sympathisanten worden hier afgeschilderd als hip en 'cool', terwijl Trump en zijn running mate JD Vance – die onverstaanbaar zijn peilen richt op kinderloze kattenvrouwen – blootgesteld worden als extreem en 'weird.'

De volgende paar weken controleren de Democraten ook nog eens de mediacyclus, want Harris kondigt in de volgende paar dagen haar running mate aan, en van 19 tot 22 augustus is er dan de conventie van de Democraten in Chicago, waar plots iedereen wil bij zijn.

De verleiding is dus groot om nu al te voorspellen dat de verkiezingen voorbij zijn. Het is geen geheim meer dat de Republikeinen in volle paniek zijn en zelfs dreigen ineen te storten. Een Democratische vrijwilliger die in het hoofdkwartier van de Biden-Harris campagne werkt, somde dan weer de gemoedstoestand van de hele partij op toen ze naar een vriend sms-te dat de begrafenisstemming van toen Biden nog de kandidaat was volledig is gekenterd naar de nu uitgelaten sfeer van een trouwfeest met een open bar rond middernacht.

Working class

Het probleem met de huidige 'vibe' in de VS is dat het land politiek enorm verdeeld blijft, en de weg naar het Witte Huis nog altijd door zes swingstaten loopt. Die zes staten – Pennsylvania, Wisconsin, en Michigan in het Noorden; Georgia, Nevada, en Arizona in het Zuiden – tellen meer dan drie kwart 'working class' kiezers. Dit zijn kiezers – zowel blank, zwart, als Latino – die relatief laag geschoold zijn, en voor wie thema’s zoals koopkracht en immigratie absolute prioriteiten zijn.

Veel van die kiezers – vooral de mannen – stemden in 2016 voor Trump en in 2020 voor Biden, maar in de peilingen was een groot deel van hen gedesillusioneerd met het beleid van de Biden-Harris administratie. Trump en Vance kunnen het duidelijk niet halen van Harris qua ‘cool-factor.’ Maar ze kunnen wel meedogenloos hameren op de hoge inflatie van de laatste vier jaar en op het feit dat de immigratiestroom vanuit Mexico onhoudbaar is geworden tijdens de Biden-Harris-administratie.