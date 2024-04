State of the Union | Nieuwe president krijgt allicht weer te maken met verdeeld Congres

Nog maar eens is gebleken dat met de huidige Republikeinse meerderheid in het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden niet serieus kan worden geregeerd. Of de volgende president het gemakkelijker krijgt, is nog maar de vraag.

Mike Johnson, de Republikeinse voorzitter van het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden, heeft een U-bocht gemaakt door de stemming over de felbevochten 61 miljard dollar steun voor Oekraïne toch te laten doorgaan. Daardoor hangt een groot vraagteken over de toekomst van de Republikeinse meerderheid. De financiële en militaire levenslijn voor de regering-Zelensky kwam er vooral dankzij Democratische stemmen. Slechts 101 van de 218 Republikeinen stemden voor.

Johnson heeft weliswaar zijn innerlijke staatsman ontdekt, maar zijn toekomst als Speaker hangt aan een zijden draadje. Eén misnoegd Congreslid volstaat om een motie tot vertrekken in te dienen. Als dat gebeurt, moet Johnson de Democratische oppositie smeken hem in het spreekgestoelte te houden. Die zal daar alleen tegen een hoge prijs toe bereid zijn. Of het zover komt, blijkt volgende week pas, als de parlementsleden uitgerust van een week lentereces terugkeren naar Washington DC.

Nog maar eens is duidelijk dat met de huidige Republikeinse meerderheid in het Huis niet serieus kan worden geregeerd. Als de ene helft de andere uitspuwt, hoeft het niet te verwonderen dat veel Republikeinse politici er de brui aan geven. Velen erkennen achter gesloten deuren dat de kans groot is dat ze in november hun krappe meerderheid verliezen. De Democraten moeten maar een paar zetels heroveren in blauwe staten als Californië of New York om de voorzittershamer voor Hakeem Jeffries te bemachtigen.

Zeker als Biden het haalt van Trump, is het Huis van Afgevaardigden zo goed als verloren. Maar ook als Trump wint, kan het goed zijn dat de Republikeinen er de duimen moeten leggen.

Wil dat zeggen dat Biden veel doeltreffender in een tweede termijn zal kunnen regeren? Was het maar zo simpel.

Chicken shit

In de Senaat liggen de kaarten helemaal anders. Daar zetelen slechts 100 senatoren, twee per staat, elk voor een termijn van zes jaar. Met 51 zetels hebben de Democraten er een nipte meerderheid. In november worden 34 zetels verkozen, waarvan 23 in Democratische handen. De Republikeinen kunnen de macht in de Senaat heroveren met een nettowinst van twee zetels. In rode (Republikeinse) staten als West Virginia, Montana en Ohio, die bijna zeker naar Trump gaan, moet dat niet zo moeilijk zijn, zelfs als Biden opnieuw president wordt. In West Virginia gaat de Democraat Joe Manchin met pensioen. In Montana en Ohio wordt het een zware strijd voor gematigde Democraten als Jon Tester en Sherrod Brown.

De Senaat is van een totaal ander politiek kaliber dan het Huis. Voormalig president Lyndon Johnson, de Texaanse Democraat die nooit verlegen zat om een straffe uitspraak, karakteriseerde het verschil tussen de twee assemblees als ‘the difference between chicken salad and chicken shit’. Senatoren, die maar elke zes jaar campagne moeten voeren, hebben een langetermijnvisie. Ze vertegenwoordigen een staat, in plaats van een kleiner district, en gedragen zich veel collegialer. In het Huis, waar de leden elke twee jaar moeten worden herverkozen, zijn de vijandigheid en polarisering veel groter.

De kans is groot dat de progressievere stokpaardjes van Biden worden ingetoomd door een Republikeinse Senaat en dat de rechts-populistische excessen van Trump de kop worden ingedrukt door een Democratisch Huis.

Het niveau in Senaatsdebatten over binnen- en buitenlands beleid ligt dan ook veel hoger dan in het Huis. Als Trump verliest, kan de populistische koorts in de Senaat bij de Republikeinen snel afnemen. Maar zelfs als Trump wint, is het niet zeker dat elke Republikeinse senator zich zomaar aansluit bij de controversieelste beleidsinitiatieven van zijn hand.

Wie ook de race naar het Witte Huis wint, moet bijna zeker werken met een verdeeld Congres. Voor Biden is het waarschijnlijk gemakkelijker compromissen te sluiten met een paar gematigde Republikeinse senatoren dan voor Trump om pragmatisch om te gaan met gematigde Democraten in het Huis. Die laatsten liggen constant wakker van een Democratische uitdager op hun linkse flank bij de volgende voorverkiezingen.

De gematigde kiezer die niet enthousiast is over de keuze tussen Biden en Trump kan voorzichtig optimistisch vooruitblikken. De kans is groot dat de progressievere stokpaardjes van Biden worden ingetoomd door een Republikeinse Senaat en dat de rechts-populistische excessen van Trump de kop worden ingedrukt door een Democratisch Huis.