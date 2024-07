State of the Union | Republikeinen proeven de overwinning al

Donald Trump blaakt van zelfvertrouwen. Meer dan ooit wil hij zijn MAGA-stempel drukken en daarbij staat niemand hem nog in de weg, schrijft Matthias Matthijs vanuit Washington DC.

De auteur

Matthias Matthijs is hoogleraar Internationale politieke economie aan de Johns Hopkins Universiteit in Washington DC.

Matthias Matthijs is hoogleraar Internationale politieke economie aan de Johns Hopkins Universiteit in Washington DC. De kwestie

Na de aanslag op zijn leven lijkt Donald Trump meer zegezeker dan ooit. De keuze van zijn running mate wijst ook op een sterker geloof in de eigen instincten.

Na de aanslag op zijn leven lijkt Donald Trump meer zegezeker dan ooit. De keuze van zijn running mate wijst ook op een sterker geloof in de eigen instincten. De conclusie

Tijdens een tweede presidentstermijn zal Trump een nog radicaler MAGA-koers voeren.

Advertentie

Trump blaakt van zelfvertrouwen en lijkt zegezeker. In de Republikeinse partij spreekt men niet langer van zes swingstaten, maar van tien of elf. Door zijn erbarmelijke prestatie in het eerste debat en de constante verbale blunders van president Joe Biden gaan Republikeinse kringen er nu vanuit ze ook een kans maken Democratische staten als New Hampshire, Virginia, New Mexico, New Jersey en Minnesota binnen te halen bij de presidentsverkiezingen van 5 november. Zeker als Biden geen stap opzij zet.

Trump zelf wil meer dan ooit zijn MAGA-stempel drukken op de toekomst van de partij en tijdens een tweede ambtstermijn. Kort voor de Conventie was nog sprake van de nood om de partij en het land te verenigen. Sommige adviseurs stuurden aan op een ‘eenheidsticket’, met zijn rivale uit de voorverkiezingen Nikki Haley als Trumps running mate, of een traditioneler Republikeins ticket met senator Marco Rubio, die populair is bij het pro-business partijestablishment. Trump wilde er niet van weten. De voorbije vier jaar van rechtszaken en zelfs de tegenvallende resultaten in de tussentijdse verkiezingen in 2022 hebben hem ervan overtuigd dat hij alleen op zijn eigen buikgevoel kan vertrouwen. Zijn instinct is dan ook wat hij tentoonspreidde net na de aanslag in Pennsylvania: fight, fight, fight!

Met J.D. Vance krijgen de Republikeinen een 40-jarige mini-Trump als kandidaat-vicepresident. In 2016 schreef Vance met ‘Hillbilly Elegy’ nog een bestseller over de diepere oorzaken van het rechts-populisme in Amerika. In het boek had hij het over de industriële terugval, hoge werkloosheid en alomtegenwoordige opiumverslaafdheid die hij kende uit zijn jeugd in de Appalachen.

Het beleid in een tweede termijn van Trump wordt veel radicaler dan in zijn eerste, toen apparatsjiks en de ‘deep state’ de president nog intoomden.

Advertentie

Die tijd van ‘never Trump’ is achter de rug voor Vance, die zich ontpopt heeft tot een van de eloquentste verdedigers van America First in het Amerikaanse Congres. Veel ideeën waarin Trump al lang gelooft - dat Amerika op handelsvlak als een sukkel wordt misbruikt door de rest van de wereld, dat het rijke Europa zelf wel voor zijn veiligheid kan betalen en dat de toenemende immigratie voor het Westen een existentieel gevaar is - voorziet Vance netjes van een theoretische onderbouw. Het beleid in een tweede Trump-termijn wordt dus veel radicaler dan in zijn eerste, toen apparatsjiks en de ‘deep state’ de president nog intoomden.

Advertentie

Don Jr.

De keuze voor Vance is ook een overwinning voor Don Jr. De oudste zoon van Trump heeft de plaats ingenomen van dochter Ivanka als vertrouwelijk adviseur. In de eerste termijn van Trump waren dochter Ivanka en haar echtgenoot, de miljardair Jared Kushner, twee sleutelfiguren in het Witte Huis. Zij stonden bekend als ‘de globalisten’, die zich minder bekommerden om het lot van de gemiddelde werkende mens in Amerika en meer inzaten met wat hun rijke progressieve vrienden in New York belangrijk vonden, zoals de Abraham-akkoorden in het Midden-Oosten in het geval van Kushner of het promoten van vrouwelijk ondernemerschap in Afrika in het geval van Ivanka. Don Jr. daarentegen vertegenwoordigt de hardere, conservatieve, populistische MAGA-vleugel van de partij.

Schermvullende weergave Don Jr. Trump op de Republikeinse conventie in Milwaukee. ©AFP

Naast zijn zonen Don Jr. en Eric Trump, en hun echtgenotes, werd Trump In de presidentiële box in Milwaukee omringd door Tucker Carlson, de voormalige presentator van het conservatieve Fox News, J.D. Vance en Mike Johnson, de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden. Allemaal geloven ze dat de verkiezingen van 2020 ‘gestolen’ zijn en allemaal vinden ze dat de toenmalige vicepresident Mike Pence op 6 januari 2021 Trump heeft verraden door die verkiezingen in het Congres te ratificeren.

Trump vond het niet nodig om een strategisch spelletje te spelen met zijn keuze van een running mate. Hij gelooft nu echt in de overwinning en zet in op een extreme America First-koers vanaf januari 2025. Massadeportaties van illegale immigranten, permanent hogere handelstarieven voor China, het einde van het promoten van de democratie in de wereld en de geldkraan voor Oekraïne die dichtgaat zijn daarbij nog maar het begin. Europa bereidt zich het best voor op een radicaal nieuw tijdperk.