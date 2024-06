State of the Union | Running mate van Trump kan het verschil maken...

De vicepresident mag dan al weinig belangrijk zijn in de Amerikaanse politiek, de keuze van Donald Trumps running mate kan deze keer wel degelijk de doorslag geven bij de presidentsverkiezingen. Drie kandidaten springen eruit, schrijft Matthias Matthijs vanuit Washington DC.

Alle aandacht in Washington DC gaat volgende week donderdag naar het eerste verkiezingsdebat tussen Donald Trump en Joe Biden. De meeste kiezers liggen er niet wakker van. Een meerderheid van hen ziet geen van beide kandidaten zitten. Het is de presidentiële race die niemand wilde.

Een ander favoriet spelletje van politiek Amerika is het speculeren over de kandidaten voor het vicepresidentschap. Nu Biden opnieuw met de Californische Kamala Harris in zee gaat, gaat alle aandacht naar wie Trump zal aanduiden als running mate.

De auteur

Matthias Matthijs is hoogleraar internationale politieke economie aan de Johns Hopkins Universiteit in Washington DC.

De kwestie

In een uiterst spannende race om het Amerikaanse presidentschap kan een running mate het verschil maken.

De conclusie

Terwijl Joe Biden opnieuw met Kamala Harris in zee gaat, moet Donald Trump zijn keuze nog maken. Marco Rubio, J.D. Vance en Doug Burgum lopen het meest in de kijker.

In de Amerikaanse hoofdstad beseffen kenners dat de veep er eigenlijk niet veel toe doet. Niemand stemde voor Barack Obama wegens zijn running mate Joe Biden in 2008 en 2012. Hetzelfde geldt voor Dick Cheney en George W. Bush in 2000 en 2004, en Al Gore en Bill Clinton in 1992 en 1996. Wie kan zich nog herinneren dat de vicepresidentskandidaat van Hillary Clinton in 2016 Tim Kaine, de senator van Virginia, was?

Ook gelooft niemand dat Trump in 2016 van Hillary Clinton won dankzij Mike Pence, de diepchristelijke oud-gouverneur van Indiana. Pence heeft zichzelf trouwens al lang uitgesloten en zal zelfs niet voor Trump stemmen. Sinds de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021, toen een pro-Trump-menigte een schavot met een strop had opgezet voor het geval Pence de verkiezingsuitslag ten voordele van Biden zou certificeren, spreken beide mannen niet meer met elkaar.

Voor een kandidaat-vicepresident die het verschil maakt, moeten we al teruggaan naar 1960, toen de Democraat John F. Kennedy in een bijzonder nipte strijd de Republikeinse vicepresident Richard Nixon versloeg. De running mate van Kennedy toen was Lyndon B. Johnson, de machtige wetgever uit Texas.

Marco Rubio heeft charisma en ervaring, en is populair bij de latinobevolking, een groep bij wie Trump hoopt door te breken.

Rancuneus

Alles wijst erop dat het ook dit jaar razend spannend wordt, met een beslissende rol voor een paar tienduizend kiezers in zes swingstaten. Dat beide presidentskandidaten niet meer van de jongsten zijn, speelt ook mee. Onafhankelijke kiezers zijn maar matig onder de indruk van de huidige vicepresident Harris. Trump kan de race dus in zijn voordeel beslechten door iemand te kiezen die twijfelende kiezers overtuigt.

De slimste keuze zou Nikki Haley zijn. Ze was zijn moeilijkste tegenstander tijdens de voorverkiezingen en kon systematisch 20 procent van de Republikeinse kiezers bekoren. Het kan de partij verenigen. Maar dat Haley zich met zware kritiek ontpopt heeft als de anti-Trump-kandidate bij uitstek, heeft kwaad bloed gezet. Haley, die Trump ‘ongeschikt’ voor een hoog ambt noemde, weigerde een knieval te doen voor Trump, die rancuneus uit de hoek kan komen.

'Little Marco'

Acht kandidaten worden nauwkeurig gescreend. Volgens bronnen uit de entourage van Trump maken drie van hen een kans. Het gaat om Marco Rubio, de senator van Florida, J.D. Vance, de senator van Ohio, en Doug Burgum, de gouverneur van North Dakota.

Schermvullende weergave Marco Rubio, opnieuw in de gratie gevallen bij Trump. ©EPA

Rubio is het best bekend, want hij was ook presidentskandidaat in 2016, toen Trump hem nog kleineerde als ‘Little Marco’. Maar Rubio heeft charisma en ervaring, en is populair bij de latinobevolking, een groep bij wie Trump hoopt door te breken.

Vance werd bekend door een anti-Trump-boek te schrijven in 2016. In ‘Hillbilly Elegy’, een gepassioneerd betoog tegen cultureel verval in Amerika, deed hij uit de doeken hoe de mensen uit zijn omgeving hun heil zochten bij een charlatan als Trump. Vance heeft zich ondertussen echter volledig heruitgevonden als pro-Trump-pitbull in de Senaat. En hij kon wel op vergiffenis van Trump rekenen.

Schermvullende weergave Doug Burgum uit North Dakota. ©REUTERS

Burgum is het minst bekend, maar hij is een succesvolle zakenman - belangrijk voor Trump - en hij hoeft niet constant in de spotlights te staan - evenzeer belangrijk voor Trump.