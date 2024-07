State of the Union | Slechts één iemand kan Trump stoppen

Hij haalt meer en meer campagnegeld binnen, hij leidt in de peilingen en zijn partij vormt een hecht blok achter zijn kandidatuur. Donald Trump lijkt de Amerikaanse presidentsverkiezingen met gemak te zullen winnen. Slechts één iemand kan hem van de zege afhouden.

De abominabele prestatie van Joe Biden in het eerste verkiezingsdebat vorige week heeft een schokeffect gehad op de Democratische Partij en op heel Amerika. De president en zijn entourage houden nog altijd hardnekkig vol dat een stap opzij zetten geen optie is. Biden trekt zonder enige twijfel als kandidaat voor de Democraten naar de presidentsverkiezingen van 5 november.

De belangrijkste troef van Donald Trump is het hechte blok dat de Republikeinse Partij rond zijn kandidatuur vormt. De Democraten daarentegen dreigen een verdeeld kamp te worden en te blijven.

Zijn echtgenote Jill was resoluut in een gesprek met het tijdschrift Vogue: de familie weigert Bidens presidentschap van de voorbije vier jaar te laten overschaduwen door één off night tijdens het debat op CNN. De meeste analisten zijn minder overtuigd. Het is moeilijk te begrijpen hoe Biden dit nog lang kan volhouden. De keizer heeft geen kleren. Zijn fysieke zwakte en mentale traagheid kunnen niet langer worden verdoezeld.

Immuniteit

De crisis in de Democratische Partij komt als manna uit de hemel voor Trump. Dankzij een recente uitspraak van het Amerikaanse Hooggerechtshof heeft hij nu ook partiële immuniteit en moet hij niet langer vrezen dat rechtszaken zijn derde gooi naar het Witte Huis in de kiem smoren. De strafuitspraak in de zwijggeldzaak rond pornoster Stormy Daniels - verwacht voor 11 juli - is uitgesteld tot september. En alle andere rechtszaken tegen Trump worden ook op de lange baan geschoven.

Trump is de duidelijke favoriet om de presidentsverkiezingen te winnen in november. Dat is de logische conclusie als je naar de jongste peilingen kijkt, naar het grote geld dat meer en meer naar Trump vloeit, en naar de manier waarop de Republikeinse Partij zich volledig rond Trump heeft geschaard.

De peilingen, die al lange tijd het voordeel gaven aan Trump, zijn sinds het debat nog verder opgeschoven in de richting van de voormalige president. In een nieuwe nationale peiling van The New York Times en Siena College, afgenomen na het debat, ligt Trump 6 procentpunten voor op Biden. 49 procent van alle waarschijnlijke kiezers zijn voor Trump, tegen 43 procent voor de huidige president.

Als Joe Biden koppig weigert een stap opzij te zetten, dreigt een electoraal bloedbad.

Het aantal kiezers dat Biden te oud vindt, ging met 5 procentpunten omhoog sinds het debat: 74 procent van alle kiezers vindt dat nu. Bij de onafhankelijke kiezers is dat 79 procent. In de swingstaten Michigan, Wisconsin, Pennsylvania, Georgia, Nevada en Arizona, waar Biden al op achtervolgen was aangewezen, hinkt hij nu nog verder achterop.

Fondsenwerving

In fondsenwerving lag de campagne van Biden midden mei nog ver voorop op Trump. Veel Republikeinse geldschieters twijfelden of ze Trump opnieuw zouden steunen. Ze zochten hun heil eerst bij Ron DeSantis en later bij Nikki Haley.

Maar in mei begonnen de grote kanonnen van Wall Street stilletjesaan hun steun voor Trump uit te spreken, zoals Stephen Schwarzman van de investeringsreus Blackstone, Jamie Dimon van de grootbank JPMorgan Chase en Kenneth Griffin van het macrohedgefund Citadel. Met een paar exclusieve diners kon Trump miljoenen dollars binnenhalen. Het progressieve Silicon Valley, traditioneel een Democratisch bastion, loopt plots warm voor een tweede termijn voor Trump. Figuren als David Sacks, Elon Musk en Peter Thiel zitten in het kamp van de Republikeinen.

Kamala Harris

De belangrijkste troef van Trump de komende maanden is het hechte blok dat de Republikeinse Partij rond zijn kandidatuur vormt. Voor haar is er geen alternatief.

De Democraten daarentegen dreigen een verdeeld kamp te worden en te blijven. Als Biden koppig weigert een stap opzij te zetten, dreigt een electoraal bloedbad. Als Biden zich alsnog terugtrekt om een ‘open conventie’ mogelijk te maken in augustus, zullen de supporters van vicepresident Kamala Harris razend zijn dat de president haar niet expliciet als zijn opvolger heeft aangeduid. Als het toch opnieuw een blanke kandidaat wordt, zoals de gouverneur van Californië Gavin Newsom of de gouverneur van Michigan Gretchen Whitmer, dreigen veel zwarte vrouwen af te zien van een trip naar de stembus in november.