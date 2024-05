Tien jaar IS, een wrange verjaardag

Een openlijke pleidooi voor een kalifaat in Europa toont wat al langer sluimert: nieuwe brandhaarden van de radicale islam liggen niet alleen in het Midden-Oosten, maar ook in Europa.

‘Slecht te verdragen.’ Zo noemt de Duitse minister van Binnenlandse Zaken Nancy Faeser (SPD) het islamistisch protest dat op zaterdag 27 april plaatsvond in Hamburg. Niet zozeer de opkomst viel op. Met maar 1.000 waren ze, moslims die op initiatief van de extremistische groepering Muslim Interaktiv de straat opgingen tegen wat ze een ‘moslimvijandig Duitsland’ noemen.

De leuzen en toespraken daarentegen trokken de aandacht, in het bijzonder deze: ‘kalifaat is een oplossing’. Alsook een waarschuwing van een spreker dat Duitsland zich zal moeten verantwoorden tegenover moslims. Op een dag dus, ‘als de kaarten nieuw worden geschud en de slapende reus weer ontwaakt’. De uitspraken schokten Duitsland en de mars werd in de media prompt bestempeld als een ‘kalifaatdemo’.

Dat openlijke pleidooi voor een kalifaat in Europa toont wat onderhuids al langer sluimert: nieuwe brandhaarden van de radicale islam liggen niet alleen in het Midden-Oosten, maar ook in Europa. Met andere woorden, moslimextremisme is een blijver. Het is honkvast en richt zich niet langer op de 'hijra', Arabisch voor migratie. In een fundamentalistische context betekent dat verhuizen of vluchten uit moslimvijandig gebied. Moslimfanatici menen dat een gelovige niet te midden van ongelovigen kan leven zonder hen uit te nodigen tot bekering tot de islam. Doen moslims dat niet, dan moeten ze in die strikte interpretatie de hijra verrichten: naar een land migreren waar ze hun islamitische verplichtingen wel kunnen nakomen.

Ongeziene aantrekkingskracht

De Hamburgse kalifaatdemo stond in de schaduw van een wrange verjaardag. Tien jaar geleden, op 29 juni 2014, zag het zelfverklaarde kalifaat van Islamitische Staat (IS) het licht. Begonnen in de Irakese stad Raqqa beoogde IS een territorium dat begrensd wordt door het Taurusgeberte in het noorden, woestijnen in het oosten, de Sinaï in het zuiden en de Middellandse Zee in het westen.

Het gebied staat ook bekend als de Levant, een regio waar de terroristische organisatie het kalifaat pretendeerde te installeren. De naam die er overmoedig aan werd gegeven, Islamitische Staat in Irak en de Levant (ISIL), oefende een ongeziene aantrekkingskracht uit op burgers uit de hele wereld, die zich aansloten bij diverse jihadistische milities.

Het aandeel geradicaliseerde moslims uit België dat zich aansloot, was niet min. De exacte omvang die de strijdmacht bereikte, blijft onduidelijk. Het International Centre for the Study of Radicalisation (ICSR) uit Londen becijferde dat 52.000 internationale burgers de rangen van de terreurgroep in Syrië en Irak hebben versterkt.

Het escalerende straatgeweld in Brussel en minderjarige criminelen die opgang maken in de misdaadwereld kunnen de voorhoede vormen van een nieuwe golf van jihadisme.

Belangrijker dan de macht van het getal is de financiering van wat beschouwd wordt als de grootste terroristische organisatie. De multinational Islamitische Staat haalt inkomsten uit oliehandel, kunstroof, afpersing, losgeld en andere criminele activiteiten. Zo gaat dat met gangsterislamisme, een samensmelting van banditisme en islamisme, dat in de vroege jaren 90 ook in Brussel opereerde. Toen streken heel wat militanten van de Algerijnse GIA en de Marokkaanse GICM, het latere Al Qaeda Maghreb, er neer om de stad uit te bouwen tot een draaischijf voor de illegale wapenhandel.

Wat we nu in Brussel zien, het escalerend straatgeweld en minderjarige criminelen die opgang maken in de misdaadwereld, kan de voorhoede vormen van een nieuwe golf van jihadisme. Een lichting jonge strijders wordt klaargestoomd in wapenhandel, ontvoeringen en zelfs huurmoorden. Die ervaring kan van pas komen bij het gewelddadig promoten van het islamisme. Criminaliteit is niet altijd verbonden met jihadisme, maar jihadisme is altijd verbonden met criminaliteit.