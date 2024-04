Tijd voor een AI-kwantumsprong in het onderwijs

Managing director van A Seat At The Table

De snelle opeenvolgende doorbraken in generatieve artificiële intelligentie bieden een unieke kans om ons land opnieuw op de rails te krijgen.

Deng Xiaopings liberalisering van de Chinese economie, Dehaenes devaluatie van de Belgische frank, Gerhard Schröders Duitse Hartz-hervormingen, Steve Jobs' comeback bij Apple, Amazons gok op e-commerce in 1994, Googles overname van YouTube, Facebooks overname van Instagram, Satya Nadella’s shift naar de cloud… Voorbeelden genoeg in de recente geschiedschrijving van hoe één gewaagde beslissing of drastische koerswijziging een zwaar gehavende economie of een multinational in zwaar weer opnieuw op de kaart kan zetten.

Bescheiden start-ups die net iets sneller dan hun concurrenten inzetten op nieuwe technologie zijn de techgiganten van morgen. Hetzelfde geldt voor kleine landen als Singapore, Luxemburg, Zwitserland en de Verenigde Arabische Emiraten die geen genoegen nemen met het status quo en resoluut inzetten op de toekomst. Die landen investeren in opkomende industrieën en technologieën, stellen de fundamenten van hun economieën periodiek in vraag en nemen berekende risico’s. Ze nemen hun huidige welvaart niet voor lief en gaan prat op een wendbare bestuurscultuur en een offensief economisch beleid.

Zelfs in een gestold land als België is er marge voor gedurfde experimenten die de gestage achteruitgang van ons land in de internationale rankings kunnen ombuigen. Daarvoor hebben we alleen vijf minuten politieke moed en een tikkeltje verbeelding nodig.

Wat als de volgende Vlaamse regering resoluut kiest voor een kwantumsprong in het onderwijs? Wat als de volgende minister van Onderwijs voluit de kaart van artificiële intelligentie trekt? Wat als onze kennis- en onderzoekinstellingen, opleidingsverstrekkers, de Vlaamse scholenkoepels en werkgeversorganisaties de krachten verenigen om het ultieme AI-curriculum samen te stellen voor de schoolgaande jeugd?

Trage tankers

Het spreekt voor zich dat een drastische koerswijziging in de onderwijsdoelen en leerplannen in het basis-, secundair en hoger onderwijs niet zonder slag of stoot zal verlopen. Voor de naysayers zijn er genoeg argumenten om alle stappen voor een kwantumsprong in het onderwijs onderuit te halen: het leerkrachtentekort, de planlast, het gebrek aan middelen en het ontbreken van onderwijzend personeel met IT-vaardigheden - laat staan AI-vaardigheden.

Maar aan de vooravond van de zesde technologische revolutie kunnen we het ons niet veroorloven zoals bij alle andere maatschappelijke uitdagingen de kat uit de boom te kijken en te schuilen achter excuses en praktische bezwaren. De snelle opeenvolgende doorbraken in generatieve artificiële intelligentie bieden een ‘once in a life time’ kans om ons land opnieuw op de rails te krijgen.

Wat weerhoudt de scholenkoepels ervan leerlingen in de laatste graad van het basisonderwijs al te leren werken met ChatGPT, Copilot en Gemini? Waarom behoren introducties tot coderen, webdesign, cybersecurity, data-analyse, UX design, SEO, VR/AR en AI nog niet tot het standaardlessenpakket van secundaire scholieren? Waarop wachten onze universiteiten en hogescholen om lessenpakketten basis-AI-vaardigheden en -toepassingen te introduceren over alle faculteiten en vakgroepen heen?

200 jaar geleden was België, na het Verenigd Koninkrijk, het tweede land in de wereld dat volop inzette op de industriële revolutie. Door snel te schakelen en massaal te investeren in technologische doorbraken werden we in enkele jaren een van meest welvarende landen.

De belangrijkste investering die we vandaag kunnen doen, is in de digitale competenties en vaardigheden. Daardoor kunnen we ons wapenen voor de schokgolf die de opkomst van generatieve artificiële intelligentie de komende decennia zal veroorzaken in alle aspecten van onze samenleving, onderwijs, arbeidsmarkt en economie.