Tijd voor een beter beleid voor minder uitgaven

De werkgelegenheid in de publieke sector is alleen maar toegenomen. Tegelijk komen uit onder meer de zorg, het onderwijs, politie en justitie alarmkreten over een tekort aan middelen en mensen. Daar klopt iets niet, schrijft Bart Van Craeynest.

Met de verkiezingen achter de rug en dankzij de vingerwijzing door de Europese Commissie is snel duidelijk geworden dat de opkuis van de overheidsfinanciën cruciaal wordt bij de regeringsonderhandelingen. De discussie daarover lijkt al meteen neer te komen op extra belastingen (Vooruit en Les Engagés) versus besparingen (de N-VA en de MR), wat allicht tot een compromis moet leiden met een beetje van beide. De voor de hand liggende vraag hoe efficiënt onze overheid is, komt daarbij nauwelijks aan bod.

Sinds midden jaren 90 zijn de overheidsuitgaven (exclusief de rentelasten) in ons land met zo’n 10 procent van het bruto binnenlands product (bbp) toegenomen, wat in euro’s van vandaag overeenkomt met 60 miljard aan extra uitgaven. De werkgelegenheid in de publieke sector in ruime zin (inclusief onderwijs en zorg) is in die periode toegenomen van 1 miljoen naar 1,6 miljoen jobs. Tegelijk komen uit allerlei takken van de overheid, onder meer de zorg, het onderwijs, politie en justitie, alarmkreten over een tekort aan middelen en mensen. Daar klopt iets niet.

De Belgische belastingbetaler krijgt eenvoudigweg niet de kwaliteit van beleid waarvoor hij betaalt. Bart Van Craeynest Hoofdeconoom Voka

Een groot deel van onze budgettaire problematiek zit in de ondermaatse prijs-kwaliteitverhouding van het overheidsbeleid (zie grafiek). In een eigen analyse evalueren we de kwaliteit van het overheidsbeleid op basis van 60 indicatoren die een breed beeld geven van de impact van de overheid. Die kwaliteit zetten we dan af tegen de overheidsuitgaven. Uit een vergelijking met andere Europese landen blijkt dat België de tweede hoogste overheidsuitgaven heeft (na Frankrijk), maar daar staat pas de zeventiende kwaliteit van beleid tegenover. De Belgische belastingbetaler krijgt eenvoudigweg niet de kwaliteit van beleid waarvoor hij betaalt. Dat geldt voor het niveau van de totale overheidsuitgaven, maar evengoed voor specifieke takken van het beleid zoals het onderwijs, de gezondheidszorg of de infrastructuur. Eerdere analyses door de Nationale Bank schetsen een gelijkaardig beeld.

16 andere Europese landen tonen aan dat het mogelijk is meer te doen met minder. Dat moet ook bij ons kunnen. Bart Van Craeynest Hoofdeconoom Voka

De slechte prijs-kwaliteitverhouding van het beleid impliceert een dubbele handicap voor onze economie: zowel het ondermaatse beleid als de te zware belastingdruk (nodig om de hoge uitgaven te financieren) weegt op het economische potentieel. Een verbeterde prijs-kwaliteitverhouding kan een dubbele win voor de economie betekenen.

Voor het budgettaire luik van de regeringsonderhandelingen moet de focus dan ook vooral daarop liggen: hoe komen we tot een beleid dat meer kwaliteit levert voor minder uitgaven? Op alle beleidsniveaus.